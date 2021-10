Európska komisia získala mandát na rokovanie s Londýnom o Gibraltári

Brusel/Luxemburg 5. októbra (TASR) - Rada EÚ prijala v utorok rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu ku Gibraltáru, a schválila aj na to potrebné rokovacie usmernenia.



Na tomto základe má Európska komisia (EK) mandát na začatie formálnych rokovaní so Spojeným kráľovstvom o otázke Gibraltáru. Komisia musí zároveň určiť, koho zo svojich radov poverí úlohou vyjednávača. Ako o jednom z kandidátov sa uvažovalo o podpredsedovi EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošovi Šefčovičovi. Slovenský eurokomisár zastupuje EÚ v spoločnom výbore zriadenom dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.



Šefčovič v tejto súvislosti v utorňajšej správe pre médiá uviedol, že exekutíva EÚ je pripravená začať rokovania s britskými partnermi o Gibraltári.



"Tieto rokovania budú zamerané na podporu prosperity a spolupráce v regióne, nie na zvrchovanosť alebo jurisdikciu. Naším cieľom je výsledok, ktorý bude mať pozitívny vplyv na tých, ktorí žijú a pracujú na oboch stranách hranice medzi Španielskom a Gibraltárom, a zároveň výsledok, ktorý zaistí integritu schengenského priestoru a jednotného trhu EÚ," vysvetlil Šefčovič a spresnil, že EK počas týchto rokovaní bude úzko spolupracovať so Španielskom.



Cieľom rokovaní je vytvoriť širokú a vyváženú dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o Gibraltári vzhľadom na osobitnú geografickú polohu a špecifiká Gibraltáru.



Gibraltár nebol zahrnutý do pôsobnosti pobrexitovej dohody o obchode a spolupráci dohodnutej medzi Bruselom a Londýnom na konci roku 2020.



Španielsko a Spojené kráľovstvo 31. decembra 2020 podpísali porozumenie o možnom právnom rámci dohody o Gibraltári. Na základe tohto porozumenia Španielsko vyzvalo eurokomisiu, aby začala rokovania o takejto dohode v mene Európskej únie.



Komisia 20. júla predložila odporúčanie, ktoré mala zvážiť a odsúhlasiť Rada EÚ (členské štáty) a ktorým získa oprávnenie začať rokovania so Spojeným kráľovstvom o Gibraltári.



Rada EÚ tiež upozornila, že dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom by nemala riešiť otázky zvrchovanosti a jurisdikcie tohto územia.



spravodajca TASR Jaromír Novak