Rada EÚ schválila plán ČR na využitie nástroja SAFE
Spolu s plánom Česka schválila aj plán Francúzska a úver vo výške 15,09 miliardy eur.
Autor TASR
Praha/Brusel 10. apríla (TASR) - Rada EÚ schválila český plán využitia prostriedkov z nástroja SAFE (Security Action for Europe), ktorý členským štátom umožňuje čerpať pôžičky na vojenské vybavenie. Európska komisia Česku pridelila maximálnu sumu úveru, v piatok o tom informovala Rada EÚ na svojom webe. Ako podotkla stanica ČT24, schválenie českého plánu sa oneskorilo, lebo pôvodnú žiadosť, ktorú vlani podala ešte predchádzajúca vláda, v januári dodatočne upravil nový vládny kabinet, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pre Česko Komisia pridelila maximálnu výšku pôžičky 2,06 miliardy eur, ktorá zahŕňa počiatočnú platbu predbežného financovania vo výške 309 miliónov eur,“ uviedla Rada EÚ. Česko by podľa skoršieho vyjadrenia ministerstva obrany malo z pôžičky financovať napríklad tanky Leopard 2A8, vozidlá Tatra T-815 alebo časť diaľnice D11.
Spolu s plánom Česka schválila aj plán Francúzska a úver vo výške 15,09 miliardy eur. Praha a Paríž žiadosti podali 28. novembra 2025, Komisia ich chválila 25. marca.
Ako pripomenuli české médiá, žiadosť podávala ešte vláda Petra Fialu. Nová Babišova vláda ju v januári upravovala, čo spôsobilo nezrovnalosti a následné zdržanie.
Špecializovaný nástroj SAFE v hodnote až 150 miliárd eur predstavila Európska komisia v marci minulého roka pre spoločné obstarávanie zbraní a vojenskej techniky a podporu výrobcov z EÚ. Členské štáty návrh schválili v máji. Prvých osem žiadostí EK schválila v polovici januára, o niekoľko dní odobrila ďalších osem vrátane slovenskej. Vo februári ich následne schválila aj Rada EÚ a pôžičky z tohto nástroja teraz môže čerpať 18 členských krajín. Žiadosť Maďarska eurokomisia stále posudzuje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
