Rada EÚ schválila platbu pre Ukrajinu vo výške asi troch miliárd eur
Autor TASR
Brusel 8. augusta (TASR) - Rada Európskej únie v piatok schválila finančnú podporu približne tri miliardy eur pre Ukrajinu, oznámila tamojšia premiérka Julija Svyrydenková. Podľa nej ide o ďalší jasný signál dôvery Bruselu v reformné snahy Kyjeva, píše TASR.
Rada EÚ podľa svojho vyhlásenia prijala rozhodnutie o štvrtom pravidelnom vyplatení podpory v rámci Nástroja EÚ pre Ukrajinu, ktorý počíta s finančnou pomocou vo forme grantov a pôžičiek do výšky až 50 miliárd eur. Cieľom je predovšetkým posilniť makrofinančnú stabilitu Ukrajiny a podporiť fungovanie jej verejnej správy.
Členské štáty EÚ pri schvaľovaní najnovšej platby Ukrajine dospeli k záveru, že splnila viacero reforiem, ktoré sa okrem iného týkajú oblasti verejnej správy a správy verejného majetku, ľudského kapitálu, decentralizácie regionálnej politiky, energetickej transformácie, digitálneho a agropotravinárskeho sektora a správy kritických surovín.
Nástroj pre Ukrajinu nadobudol platnosť začiatkom marca minulého roka a krajine napadnutej Ruskom má pomôcť s obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou do roku 2027. Z 50 miliárd je 32 miliárd eur vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu. V rámci nástroja bolo Ukrajine dosiaľ vyplatených približne 20 miliárd eur.
„Ďalší jasný signál dôvery v našu reformnú cestu a v našu schopnosť zabezpečiť stabilitu aj v najťažších časoch. Každé rozhodnutie podporiť Ukrajinu nás približuje k silnému národu v zjednotenej Európe,“ napísala Svyrydenková na sieti X. Dánsku, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ, sa poďakovala za neochvejnú podporu.
