Rada EÚ schválila pomoc Ukrajine za 18 miliárd eur

Brusel 10. decembra (TASR) - Rada Európskej únie schválila v sobotu finančnú pomoc pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur. Návrh prijala Rada EÚ písomným postupom a predloží ho Európskemu parlamentu, ktorý by ho mohol prijať už budúci týždeň. TASR informuje na základe tlačovej správy zverejnenej na webe Rady EÚ.



Tento balík prináša štrukturálne riešenie na finančnú podporu Ukrajiny v roku 2023, píše sa v správe.



Suma, ktorá sa má Ukrajine požičať budúci rok, predstavuje 18 miliárd eur vo forme úverov s desaťročným odkladom. Členské štáty pritom pokryjú prevažnú časť úrokových nákladov z vonkajších pripísaných príjmov. Záruky za tieto výpožičky sa poskytnú buď z rozpočtu EÚ alebo ich poskytnú členské štáty.



Agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z EÚ poukazuje na to, že rozhodnutie bolo prijaté bez súhlasu Maďarska.



Podľa pôvodného návrhu eurokomisie bol na prijatie balíka pomoci pre Kyjev nutný súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ. Budapešť však tento balík zablokovala pre možné zmrazenie miliárd eur z eurofondov určených pre Maďarsko.



Česko, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ, preto hľadalo možnosť, ako pomoc pre Ukrajinu schváliť aj bez Maďarska, vysvetľuje DPA.



Riešenie spočíva v tom, že - ak Maďarsko bude naďalej balík vetovať -, budú záruky pre úvery kryté nie z rozpočtu EÚ, ako bolo pôvodne plánované, ale prevezmú ich členské štáty. V tom prípade by by jednomyseľný súhlas potrebný nebol.



"Ukrajina sa môže na EÚ spoľahnúť. Naďalej ju budeme podporovať, aj finančne, a to tak dlho, ako to bude potrebné," zdôraznil minister financií ČR Zbyněk Stanjura.



"Právne predpisy, ktoré sme dnes prijali, znamenajú, že Ukrajina sa môže v roku 2023 spoľahnúť na pravidelnú finančnú pomoc EÚ," dodal.



Cieľom je poskytnúť Ukrajine krátkodobú finančnú pomoc, financovať jej okamžité potreby, obnovu kritickej infraštruktúry a poskytnúť jej počiatočnú podporu povojnovej obnovy s cieľom podporiť Ukrajinu na jej ceste smerom k európskej integrácii.



Časť legislatívneho balíka, t. j. zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách, prijala Rada v zložení ECOFIN už 6. decembra.