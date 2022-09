Rada EÚ schválila úplné pozastavenie vízovej dohody s Ruskom

Praha 9. septembra (TASR) – Členské štáty Európskej únie schválili v piatok úplné pozastavenie platnosti dohody o zjednodušenom udeľovaní víz medzi EÚ a Ruskom. Rozhodnutie ruským občanom sťaží a zdraží cestovanie do Únie. Uplatňovať sa bude od pondelka 12. septembra. TASR o tom informuje na základe oznámenia českého predsedníctva v Rade EÚ.



Na pozastavení platnosti vízovej dohody s Ruskom sa minulý týždeň dohodli ministri zahraničných vecí členských krajín. Ide o ďalšie sankčné opatrenie v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. Členovia EÚ sa však nezhodujú v otázke zákazu vydávania víz ruským občanom, aký žiadajú viaceré členské štáty i Ukrajina.



Piatkové rozhodnutie Rady EÚ je oficiálnym potvrdením politickej dohody členských štátov, po ktorom sa na ruských občanov budú vzťahovať všeobecné pravidlá vízového kódexu.



Bude to pre nich znamenať zvýšenie poplatku za žiadosť o vízum z 35 na 80 eur, potrebu predkladať ďalšie doklady, predĺženie lehoty na spracovanie žiadosti a prísnejšie pravidlá vydávania víz pre viac vstupov do EÚ.



EÚ a Rusko uzavreli dohodu o zjednodušenom vydávaní víz svojim občanom v roku 2007. Únia vo februári tohto roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už dohodu čiastočne pozastavila pre ruských diplomatov, štátnych predstaviteľov a podnikateľov.



Úplné pozastavenie sa bude týkať všetkých cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ na krátkodobý pobyt. Európska komisia chce dodatočným usmernením zaistiť, aby rozhodnutie nemalo negatívny vplyv napríklad na novinárov, disidentov a predstaviteľov občianskej spoločnosti.



Rusko vo štvrtok avizovalo odvetné opatrenia, zdôraznilo však, že sa nechce uzavierať pred obyvateľmi EÚ, pripomenula agentúra Reuters.