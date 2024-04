Rada Európy aj OSN kritizujú plány Británie na deportácie do Rwandy

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Rada Európy (RE) a Organizácia spojených národov v utorok vyzvali Britániu, aby prehodnotila plány na deportácie žiadateľov o azyl do Rwandy, ktoré sa po pondelkovom schválení britským parlamentom pretavia do zákona. Rwanda schválenie naopak privítala, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Sporný návrh, ktorý predložila vládna Konzervatívna strana, umožní vláde poslať žiadateľov o azyl do Rwandy, kde posúdia ich žiadosti. Ide o jednu z najdôležitejších legislatív premiéra Rishiho Sunaka v oblasti nelegálnej migrácie.



Legislatíva, predstavená ešte v roku 2022, pôvodne narazila na odpor v oboch komorách britského parlamentu; námietky voči nej vyslovili aj justičné orgány. Najvyšší súd ju v novembri dokonca zablokoval s odôvodnením, že britská vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť migrantov deportovaných do Rwandy. Prijatý návrh zákona preto vyhlasuje Rwandu za bezpečný tretí štát.



Komisár RE pre ľudské práva Michael O’Flaherty na Britániu naliehal, aby sa zdržala vyhostenia osôb v rámci takzvanej Rwandskej schémy a zvrátila účinné porušovanie nezávislosti súdnictva. Podľa svojich slov sa obáva, že bude možné vyhostiť ľudí bez akéhokoľvek predchádzajúceho posúdenia ich žiadostí o azyl britskými úradmi.



Šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi a vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo svojom stanovisku vyzvali Britániu, aby plány na deportácie prehodnotila a miesto toho prijala také opatrenia, ktoré riešia neregulárny tok utečencov a migrantov s ohľadom na ľudské práva a medzinárodnú spoluprácu.



Predstavitelia OSN vyjadrovali poľutovanie nad tým, že plán "obmedzí súdy Spojeného kráľovstva v riadnom preskúmavaní rozhodnutí o vyhostení a žiadatelia o azyl budú mať len obmedzený priestor na odvolanie, aj keď im hrozí značné riziko". Zároveň upozornili, že Londýn plánovanými deportáciami ohrozuje právny štát a vytvára nebezpečný precedens pre svet.



Parlamentom schválený návrh sa tak stane zákonom, potrebný je už len formálny súhlas kráľa Karola III. Podľa denníka The Guardian sa očakáva, že ho udelí v utorok. Premiér Sunak vyhlásil, že prvé lety s migrantmi sa uskutočnia o desať až 12 týždňov.



Migrantov by mali deportovať bez ohľadu na ich pôvod, ak prídu do Británie nelegálne. Londýn chce takto odradiť ďalších ľudí, aby sa vydávali na cestu člnmi cez Lamanšský prieliv, ktorú ich ročne absolvujú desaťtisíce.



Na základe azylovej dohody, ktorú Británia uzavrela s Rwandou, nebudú môcť nelegálni migranti podávať žiadosti o azyl v Spojenom kráľovstve, ale až po prevoze vo východoafrickej krajine. S návratom do Británie plán nepočíta.