Rada Európy: Demokracia v európskych krajinách sa ocitla v ohrození

Brusel/Štrasburg 11. mája (TASR) – Demokracia v európskych krajinách sa ocitla v ohrození. Vyplýva to z výročnej správy generálnej tajomníčky 47-člennej Rady Európy Marije Pejčinovičovej Buričovej za rok 2021 zverejnenej v utorok.



Správa upozorňuje na „jasný a znepokojujúci stupeň úpadku demokracie" v oblasti právneho štátu, ľudských práv a demokracie.



„V mnohých prípadoch problémy, ktoré zaznamenávame, predchádzajú pandémii koronavírusu, niet však pochýb, že legitímne kroky prijaté vnútroštátnymi orgánmi v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 situáciu ešte viac zhoršili. Existuje hrozba, že sa naša demokratická kultúra úplne neobnoví," uviedla šéfka RE.



Členské štáty RE majú podľa nej výber - môžu naďalej zľahčovať zaznamenaný úpadok demokracie, alebo môžu navzájom spolupracovať na zvrátení tohto trendu, na posilnení a obnovení európskej demokracie a vytvorení prostredia, v ktorom sa darí ľudským právam a právnemu štátu.



Na základe zistení rôznych orgánov RE, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), výročná správa hodnotí najnovší vývoj v oblastiach, ako sú politické inštitúcie a nezávislosť súdnictva, sloboda prejavu a združovania, ľudská dôstojnosť, nediskriminácia či účasť občanov na rozhodovacích procesoch.



Správa povzbudzuje členské štáty, aby využívali súčasné a budúce mechanizmy Rady Európy na riešenie mnohých zistených výziev, a to na základe viacerých kľúčových zásad. V prvom rade by sa vnútroštátne orgány mali vrátiť k základným demokratickým zásadám a k právnym normám RE vrátane rešpektovania rozsudkov ESĽP. Členské štáty by mali naplno podporovať multilateralizmus, ktorý RE presadzuje už viac ako 70 rokov. Obmedzenia a opatrenia týkajúce sa COVID-19 musia byť nielen nevyhnutné a primerané, ale aj časovo obmedzené.



V neposlednom rade by národné orgány mali prijať demokratickú kultúru a uznať situácie, kde ich slová, aktivity alebo právne predpisy túto kultúru zúžili zmenšením priestoru pre občanov, zastrašovaním alebo bránením jednotlivcom, organizáciám a mimovládnym organizáciám v uplatňovaní ich slobody prejavu alebo zhromažďovania alebo vylúčením ľudí z úplnej účasti na chode spoločnosti.