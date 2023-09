Rada Európy: Európsky dohovor o ľudských právach je stále dôležitý

Brusel/Štrasburg 1. septembra (TASR) - Európsky dohovor o ľudských právach je dôležitý aj 70 rokov po jeho prijatí. Uviedla to generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová pred výročím nadobudnutia platnosti dohovoru 3. septembra, informuje spravodajca TASR.



Európsky dohovor o ľudských právach stelesňuje "základné hodnoty nášho kontinentu a zavádza jedinečný systém presadzovania našich základných práv a slobôd", uviedla Pejčinovičová Buričová.



"Stovky miliónov ľudí v našich 46 členských štátoch využíva ochranu dohovoru a pokračujú v tom každý deň, niekedy dokonca bez toho, aby o tom vedeli," opísala situáciu.



Pripomenula, že dohovor bol použitý ako plán na budovanie lepšej Európy, ktorý pomáhal zaistiť stabilitu a bezpečnosť na sedem desaťročí.



"Hrôzostrašné udalosti za posledných 18 mesiacov ukazujú, čo sa môže stať, keď sa štáty obrátia chrbtom k týmto hodnotám, a ako rýchlo sa dajú odčiniť úspechy za posledných 70 rokov. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým v histórii dohovoru, ľudia v Európe potrebujú, aby sa naše národy zjednotili za systémom dohovoru a jeho hodnotami – ako to európski lídri sľúbili urobiť na summite v Reykjavíku v máji tohto roku – v náš prospech a v prospech všetkých budúcich generácií," uviedla generálna tajomníčka Rady Európy.



Dohovor zameraný na ochranu ľudských práv a základných slobôd bol pripravený na podpis v Ríme od novembra 1950. Nadobudol platnosť 3. septembra 1953 po ratifikácii desiatimi členskými štátmi Rady Európy. V roku 1959 bol zriadený Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), aby dohliadal na implementáciu dohovoru. Od roku 1959 do konca roku 2022 súd vydal celkovo 25.674 rozsudkov.



Od vstupu do platnosti bol dohovor doplnený o 16 rôznych protokolov, z ktorých najnovší – umožňujúci určeným vnútroštátnym súdom požiadať ESĽP o poradné stanoviská – nadobudol platnosť 1. augusta 2018.



Členstvo v Rade Európy Ruská federácia stratila 16. marca 2022, keď bezdôvodne zaútočila na Ukrajinu. Rusko prestalo byť zmluvnou stranou dohovoru o šesť mesiacov neskôr, ale má povinnosť vykonávať rozsudky, ktoré boli oznámené do 16. septembra 2022.