Rada Európy: Grécko musí vyriešiť problém preplnených väzníc

Štrasburg 9. apríla (TASR) - Grécko musí prijať "rázne opatrenia" na riešenie trvalého preľudnenia tamojších väzníc a nedostatku personálu, uviedla vo štvrtok Rada Európy (RE). Píše o tom agentúra AFP.



Táto najvýznamnejšia organizácia na ochranu ľudských práv na európskom kontinente obvinila gréckych predstaviteľov, že v niektorých väzeniach nevyšetrovali alebo trestne nestíhali zlé zaobchádzanie s väzňami a neposkytli im náležitú zdravotnú starostlivosť, prístup k hygienickým potrebám či teplej vode.



Po vyšetrovaní v roku 2015 krajina prijala "niektoré pozitívne opatrenia", uviedla RE, avšak delegácia, ktorá krajinu navštívila minulý rok, zistila, že ponižujúce zaobchádzanie s väzňami zo strany polície je naďalej "bežným postupom v celom Grécku".



V oficiálnej odpovedi, zverejnenej spolu so správou RE, Grécko uviedlo viacero opatrení, ktoré prijalo, vrátane nárastu používania trestov vykonávaných na slobode, ako sú verejnoprospešné práce.



Delegácia RE napriek tomu zistila, že závažným problémom zostáva preplnenosť tamojších väzníc.



V prísne stráženej väznici Korydallos pri Aténach, ktorá je najväčšou v krajine, natlačili až sedem ľudí do cely napadnutej plesňou s rozlohou iba 9,5 štvorcového metra.



Podľa Rady Európy by mal mať každý väzeň aspoň štyri metre štvorcové životného priestoru.



Delegácia tiež uviedla, že na budovy v Korydallose, v ktorých každej žije 230 až 430 ľudí, často dohliadal iba jeden dozorca, "ktorý zjavne nemal postavenie na vykonávanie nejakej právomoci ani kontroly".



V dôsledku toho násilné gangy dokázali získať drogy alebo mobily a dokonca komunikovať so skupinami zvonku s cieľom zastrašovať väzenský personál.



Delegácia RE z výboru proti mučeniu uviedla, že grécki predstavitelia musia v nasledujúcich štyroch rokoch prioritne zlepšiť podmienky a personálne obsadenie, pričom uviedla, že "žiaden väzeň by nemal spať na matraci na zemi".