Rada Európy: Gruzínsku hrozí posun k diktatúre jednej strany
Dvaja predstavitelia Rady Európy pre Gruzínsko v stredu vyzvali vládu, aby svoju žiadosť stiahla.
Autor TASR
Štrasburg 29. októbra (TASR) - Gruzínska vláda svojím zámerom zakázať tri hlavné opozičné strany riskuje, že krajinu posunie smerom k „diktatúre jednej strany“. V stredu na to upozornila Rada Európy. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili v utorok oznámil, že vládna strana Gruzínsky sen požiada ústavný súd, aby zakázal tri najväčšie opozičné politické strany v krajine. Koalícia za zmenu, Zjednotené národné hnutie a blok Silné Gruzínsko podľa neho „opakovane podkopávajú legitimitu vlády a konajú proti ústavnému poriadku štátu“. Ústavný súd má na rozhodnutie deväť mesiacov.
Dvaja predstavitelia Rady Európy pre Gruzínsko v stredu vyzvali vládu, aby svoju žiadosť stiahla. „Zákaz demokratickej opozície by v podstate znamenal zavedenie diktatúry jednej strany a bol by nezlučiteľný s členstvom v Rade Európy,“ uviedli.
Agentúra Reuters uvádza, že kedysi jedna z najdemokratickejších prozápadných krajín bývalého Sovietskeho zväzu sa začala stávať čoraz autoritárskejšou po začiatku vojny na Ukrajine. Strana Gruzínsky sen postupne narušila vzťahy krajiny s EÚ, prerušila rozhovory o vstupe a začala Brusel obviňovať zo snahy vyvolať v Gruzínsku revolúciu.
Bývalá prezidentka Salome Zurabišviliová vyhlásila, že cieľom vlády je premeniť Gruzínsko na „autoritársky režim ruského typu“.
