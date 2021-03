Rada Európy je znepokojená návrhmi mediálnych zákonov v Poľsku

Varšava 16. marca (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila v utorok znepokojenie nad dvoma návrhmi mediálnych zákonov v Poľsku, pričom varovala pred možným "udusením nezávislých médií" v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o poľskou vládou navrhované zavedenie dane z reklamy pre neštátne subjekty, ktorá by sa mohla nepriaznivo dotknúť mnohých súkromných mediálnych spoločností, ako aj návrh zákona obmedzujúci v Poľsku právomoci sociálnych sietí pri blokovaní účtov či mazaní príspevkov. O druhom zmienenom návrhu vláda tvrdí, že jej zámerom je chrániť slobodu prejavu užívateľov sociálnych sietí.



Mijatovičová v liste poľskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému uviedla, že tieto dva zákony "majú potenciál významne zasiahnuť do slobody a pluralizmu médií" v Poľsku.



Poľsko zažilo vo februári bezprecedentný výpadok súkromných médií. Súkromné televízne ani rozhlasové stanice na protest proti navrhovanej dani z reklamy pre neštátne subjekty nevysielali 10. februára celých 24 hodín. Noviny zase vyšli so začiernenými titulnými stranami.



Mijatovičová vyslovila obavu, že zavedenie takejto dane povedie k "uduseniu nezávislých médií" a verejnosti sa tak obmedzí možnosť výberu zdroja informácií.



Poľská vláda tvrdí, že príjmy z navrhovanej dane z reklamy sa použijú na financovanie zdravotníctva či sektora kultúry, ktorý ťažko zasiahla pandémia. Po kritike však nedávno avizovala, že kontroverzný návrh ešte preskúma.



Mijatovičová sa okrem toho vyjadrila aj na adresu navrhovaného zákona obmedzujúceho právomoci sociálnych sietí pri blokovaní účtov či mazaní príspevkov. Uviedla, že takýto návrh "vyvoláva obavy na mnohých frontoch", a podľa AFP naznačila, že zákon by umožňoval, aby na sociálnych sieťach zotrvávali nenávistné prejavy.



Mijatovičová uviedla, že návrh má "príliš široký" záber. Varovala, že nútenie prevádzkovateľov sociálnych sietí, aby obnovili odstránený obsah, vyvoláva sporné otázky vzhľadom na medzery v poľských zákonoch týkajúcich sa nenávistných prejavov. Komisárka RE sa vyjadrila aj k navrhovanej tzv. rade pre slobodu slova, ktorá by mala riešiť prípadné sťažnosti voči sociálnym sieťam. Vznik takéhoto dozorného orgánu podľa nej podnecuje vážne pochybnosti o schopnosti odolávať politickým tlakom.