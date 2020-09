Rada Európy je znepokojená porušovaním ľudských práv v Bielorusku

Brusel/Štrasburg 8. septembra (TASR) - Rada Európy (RE) je znepokojená najnovšími správami o porušovaní ľudských práv v Bielorusku. Uviedla to v utorok generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová.



Predsedníčka 47-člennej celoeurópskej organizácie v oficiálnom stanovisku pre médiá uviedla, že Rada Európy je "vážne znepokojená" najnovšími hrozbami pre ľudské práva v Bielorusku.



"Nahlásené obťažovanie a prenasledovanie členov Koordinačnej rady je mimoriadne znepokojujúce, rovnako ako opätovné zatýkanie predstaviteľov občianskej spoločnosti a obyčajných účastníkov protestov. Masové zastrašovanie občanov vládnymi agentmi alebo inými aktérmi je absolútne neprijateľné a musí sa zastaviť. Pokračovanie v takýchto nezákonných postupoch predstavuje zjavné riziko zhoršenia už aj tak zložitej situácie a môže mať nepredvídateľné následky. Existuje riziko, že sa Bielorusko dostane do stavu bezprávia a politického prenasledovania," opísala situáciu Pejčinovičová Buričová.



Zároveň v mene Rady Európy vyzvala súčasné vedenie Bieloruska, aby ukončilo represie, ku ktorým dochádza. Upozornila tiež, že najlepší spôsob riešenia tejto situácie je zapojiť do korektného a otvoreného dialógu občiansku spoločnosť s cieľom bezodkladne pripraviť a uskutočniť potrebné reformy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)