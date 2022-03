Rada Európy kritizuje konanie parlamentných volieb v Abcházsku

Brusel/Štrasburg 16. marca (TASR) - Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (RE) v stredu odsúdil "parlamentné voľby", ktoré sa konali 12. marca v regióne Abcházsko v Gruzínsku. Informuje spravodajca TASR.



Predseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv RE Leendert Verbeek v reakcii na tzv. parlamentné voľby v Abcházsku uviedol, že ich organizáciou samozvané orgány Abcházska opäť podkopali princíp územnej celistvosti Gruzínska a voviedli toto územie do ďalšej izolácie na úkor miestneho obyvateľstva. Organizácia týchto volieb zároveň narúša stabilitu v kaukazskom regióne a je nesprávnym signálom v nesprávnom čase vojny na Ukrajine.



Kongres zastupuje viac ako 150.000 európskych miestnych a regionálnych orgánov a je jedinou inštitúciou Rady Európy zodpovednou za posudzovanie stavu demokracie na miestnej a regionálnej úrovni v členských štátoch Rady Európy.



Verbeek v správe pre médiá pripomenul, že Kongres miestnych a regionálnych samospráv vždy preukazoval svoj neochvejný záväzok voči územnej celistvosti členských štátov v rámci svojich medzinárodne uznaných hraníc. Zdôraznil, že tento princíp je o to dôležitejší, že v súčasnosti prebieha ruská vojenská agresia proti Ukrajine.



"Nezákonné uznanie území iných členských štátov môže byť len krok pred ďalšou agresiou a vojnou. Toto je trpká lekcia, ktorú sa nakoniec musíme naučiť. Preto je potrebné ostro odsúdiť všetky druhy konania, ktoré narúša územnú celistvosť a suverenitu členského štátu Rady Európy," uviedol Verbeek.



Podľa jeho slov tzv. "voľby" organizované v Abcházsku patria do tejto kategórie a neuznávajú nezákonnú okupáciu Abcházska Ruskou federáciou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)