Rada Európy kritizuje Maltu za zadržiavanie migrantov na lodiach

Brusel/Štrasburg 4. júna (TASR) - Situácia viac ako 400 osôb zadržiavaných na súkromných lodiach v blízkosti teritoriálnych vôd Malty je neudržateľná a vyžaduje si okamžité opatrenia, uviedla vo štvrtok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Rada Európy upozornila, že odkedy Malta v reakcii na pandémiu nového druhu koronavírusu uzavrela svoje prístavy, osoby zachránené na mori už nie sú vyloďované na pevninu, ale presúvané na lode prenajaté maltskou vládou, ktoré sa nachádzajú mimo pobrežia tejto ostrovnej krajiny. Vláda vyhlásila, že osoby na prenajatých lodiach by tam mali zostať dovtedy, kým sa ostatné členské štáty Európskej únie nezhodnú na tom, kam ich premiestnia.



Komisárka už v apríli zdôraznila, že aj napriek koronakríze by malo pokračovať bezpečné a rýchle vyloďovanie osôb zachránených na mori. Začiatkom mája vyzvala maltské orgány, aby neohrozovali ľudské práva zachránených osôb z dôvodu nezhôd medzi členskými štátmi EÚ o ich vyloďovaní a aby uprednostnili humanitárny aspekt situácie.



"Obávam sa, že odvtedy boli prenajaté ďalšie lode a že počet ľudí, ktorí sa na ne dostal bez jasnej perspektívy rýchleho vylodenia, sa podstatne zvýšil," uviedla Mijatovičová v správe pre médiá.



Komisárka zopakovala, že pobrežné európske štáty, ktoré sú najviac vystavené prílivu utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov, by mali mať možnosť spoľahnúť sa na podporu iných štátov.



"Diskusie o spravodlivom systéme zdieľania zodpovednosti pokračujú príliš dlho. Opäť vyzývam členské štáty, aby o takomto systéme bezodkladne rozhodli v skutočnom duchu solidarity. Nemyslím si však, že zadržiavanie utečencov na mori tak, ako sa to deje teraz, je tým správnym spôsobom, ako dosiahnuť potrebné zmeny," odkázala Mijatovičová.



Podľa jej slov sa na prenajatých lodiach na mori po dlhšiu dobu nachádza veľa osôb, pričom bezperspektívnosť vylodenia na pevninu vedie k zhoršovaniu ich zdravotného stavu tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke.



Komisárka upozornila aj na možnosť, že zadržiavanie osôb zachránených na mori na prenajatých lodiach, ako aj nedostatok nápravných opatrení proti tomuto opatreniu a neurčitá doba ich zadržiavania nemusia byť v súlade s právom na slobodu osôb na palube lodí, ako to zaručuje Európsky dohovor o ľudských právach.



Mijatovičová zároveň vyzvala Maltu, aby zabezpečila, že rozhodnutie o umiestnení lodí mimo teritoriálnych vôd nebude mať za následok, že utečenci na palube týchto plavidiel budú zbavení možnosti požiadať o medzinárodnú ochranu.



