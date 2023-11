Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu suverenity

Brusel/Štrasburg 27. novembra (TASR) - Návrh maďarskej vlády na zriadenie Úradu na obranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu, predstavuje veľké riziko pre ľudské práva. Uviedla v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, informuje spravodajca TASR.



Mijatovičová zdôraznila, že vláda v Budapešti by od tohto návrh mala upustiť. Šéfa Úradu na obranu suverenity by mal vymenovať prezident krajiny na návrh predsedu vlády.



"Úrad by mal neobmedzenú právomoc žiadať od kohokoľvek citlivé údaje a súkromné informácie, a to bez akéhokoľvek právneho opravného prostriedku. Návrh balíka zákonov predložený do parlamentu spolu s návrhom vlády na vloženie odkazu na nový úrad do ústavy je taký vágny, že invazívne skúmanie navrhovaného úradu by sa mohlo stať zbraňou proti každému, kto bude považovaný za protivníka. Napríklad v dôsledku činností zameraných na ovplyvňovanie demokratickej diskusie," opísala situáciu Mijatovičová.



Komisárka v správe pre médiá dôsledne varovala pred krokmi prijatými v Maďarsku, ktorých cieľom je uvaliť svojvoľné obmedzenia pre mimovládne organizácie a ochrancov ľudských práv.



"Vyjadrila som tiež znepokojenie nad nadmerným dosahom výkonných právomocí a snahami podkopať nezávislosť súdnictva. Ak bude tento návrh prijatý, poskytne vláde ešte viac príležitostí umlčať a stigmatizovať nezávislé hlasy a oponentov," vysvetlila.



Návrhy zákonov s ďalekosiahlymi dôsledkami na fungovanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu v Maďarsku by mali podľa nej prejsť komplexnou kontrolou a zmysluplnými konzultáciami predtým, ako budú predložené parlamentu. Vyzvala maďarský parlament, aby tieto návrhy zmrazil a využil svoje legislatívne a kontrolné právomoci na dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a základnými hodnotami Rady Európy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)