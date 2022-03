Mijatovičová vyzvala Rusko, aby zastavilo masaker na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 1. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajine je pošliapaním medzinárodného práva i ľudských práv a masakry, k akým došlo pri ostreľovaní Charkova, sa už nesmú opakovať. Uviedla to v utorok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.



Komisárka v oficiálnom vyhlásení pripomenula, že ruský vojenský útok proti Ukrajine už šiesty deň "rozsieva smrť a skazu v srdci Európy". Podľa jej slov ruská invázia za pár dní viedla k smrti alebo zraneniu stoviek ľudí vrátane mnohých detí.



"Najnovšie ostreľovanie mesta Charkov odhalilo očividnú ľahostajnosť ruských síl k životu civilného obyvateľstva, pričom desiatky ľudí zahynuli alebo boli zranení a mnoho civilných cieľov, vrátane bytových domov i škôlky, bolo zasiahnutých neriadenými strelami a kazetovou muníciou," uviedla Mijatovičová.



Zdôraznila, že vojna na Ukrajine pošliapava medzinárodné právo a základné ľudské práva a likviduje humanitárne právo ako také. Milióny ľudí sa pre nepriateľské ostreľovanie, ktoré už zasiahlo nemocnice, školy a domy, obávajú o svoje životy.



"Tisíce ľudí sú odrezané od základného vybavenia a nemajú prístup k vode, liekom, jedlu, elektrine, hygienickým zariadeniam a prístrešku," opísala situáciu. Upozornila tiež na to, že nemocničný personál sa snaží poskytnúť starostlivosť pacientom aj za takejto situácie, časté ostreľovanie však núti k premiestneniu pacientov do protibombových krytov alebo základní. A dodala, že prúdy utečencov a vysídlených ľudí zúfalo hľadajú bezpečie v iných častiach krajiny či v zahraničí.



"Tento masaker musí byť okamžite ukončený, skôr než príde o život ešte viac nevinných ľudí a budú napáchané ešte väčšie škody. Ruská vláda to môžu urobiť. Musí s týmto zlým snom okamžite skoncovať," odkázala Mijatovičová.



spravodajca TASR Jaromír Novak