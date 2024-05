Rada Európy: Novinári Európe sú vystavení čoraz väčším výzvam a tlakom

Brusel/Štrasburg 2. mája (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Michael O'Flaherty vo štvrtok, v predvečer Svetového dňa slobody tlače, upozornil, aj napriek rastúcemu povedomiu o dôležitosti tlače pre demokraciu sú novinári v celej Európe vystavení čoraz väčším výzvam. Informuje o tom spravodajca TASR.



O'Flaherty pripomenul, že vládne represie a netrestanie zločinov spáchaných na novinároch prispievajú ku kultúre strachu a autocenzúry. Spresnil, že rozšíreným problémom je aj používanie vágnych trestných obvinení a žalôb zameraných na potlačenie nezávislého spravodajstva.



"Riešenie týchto problémov si vyžaduje policajnú ochranu novinárov, efektívne vyšetrovanie zločinov, ktoré boli na nich spáchané, a legislatívne reformy na ochranu pracovníkov médií pred neprimeraným tlakom," vyhlásil komisár.



Podľa jeho slov je tiež nevyhnutné podporovať informovanosť o význame médií a politický diskurz, ktorý podporuje novinárov, čo je kľúčové tak pre ochranu novinárov, ako aj pre zachovanie práva verejnosti na prístup k informáciám.



"Nezávislé, pluralitné a etické médiá sú verejným statkom, ktorý slúži verejnému záujmu. Vyžadujú si bezpečné prostredie. Budem sa snažiť, aby novinári mohli pracovať slobodne a bezpečne, aby tlač pokračovala v plnení svojej základnej úlohy v demokratickej spoločnosti," odkázal O'Flaherty.



Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová pri tejto príležitosti vyhlásila, že výročná správa Platformy Rady Európy na posilnenie ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov za rok 2024 ukázala, že sloboda médií v Európe je vystavená neustálym útokom. Hrozby voči novinárom zahŕňajú nezákonné nasadenie špionážnych softvérov, nepodložené žaloby, fyzické útoky, zastrašovanie, zatýkanie, obmedzujúce zákony, privlastňovanie si médií a útoky na verejnoprávne médiá.



Upozornila na úlohu, ktorú zohrávajú novinári a kvalitné médiá pri zabezpečovaní prístupu k pluralitným informáciám. Na to podľa nej treba pamätať aj vzhľadom na to, že o mesiac pôjdu milióny ľudí k voľbám do Európskeho parlamentu.



"Bez slobodných, nezávislých a pluralitných médií a novinárov sa skutočná demokracia zhoršuje a hrozí jej zánik. Sú jedným z pilierov demokracie a nemali by sme zabúdať, že ich sloboda je aj našou slobodou. Aby však médiá a novinári mohli hrať svoju základnú demokratickú úlohu, musia mať možnosť pracovať v bezpečnom prostredí," upozornila Pejčinovičová Buričová.