Rada Európy odkazuje Rusku, že neuzná fiktívne referendá na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 1. septembra (TASR) - Predseda Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy (RE) Leendert Verbeek vo štvrtok varoval pred fiktívnymi ruskými referendami na okupovaných ukrajinských územiach.



Na pozadí množiacich sa náznakov možných "pseudoreferend" na ukrajinských územiach, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko, Verbeek vyzval ruské orgány, aby sa zdržali takýchto plánov.



V rámci regionálnych volieb naplánovaných na 11. septembra v Ruskej federácii by sa podľa analýzy medzinárodných mimovládnych organizácií mohli zorganizovať takzvané "referendá" aj v ukrajinských oblastiach, ktoré v súčasnosti okupuje Moskva, najmä v Chersone a Záporoží, ale aj v Donecku či Luhanskej oblasti.



"Znamenalo by to, že prezident Vladimir Putin by pokračoval vo svojej imperialistickej politike, ktorá priniesla do Európy vojnu, aká tu po roku 1945 v takomto rozsahu ešte nebola. Vyzývam preto ruské úrady, aby sa zdržali takýchto plánov," vyhlásil Verbeek v správe pre médiá.



Úlohou Kongresu miestnych a regionálnych orgánov je posilňovať demokraciu na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho 612 volených členov zastupuje viac než 150.000 miestnych a regionálnych orgánov členských krajín Rady Európy.



Kongres sa podľa Verbeeka vždy nahlas a jasne vyjadroval v prospech zachovania územnej celistvosti členských krajín Rady Európy. "Rusko už nie je členom Rady Európy. Ale Ukrajina je. Stojíme jednotne za touto krajinou a jej obyvateľmi a urobíme všetko pre to, aby sme naďalej podporovali Ukrajinu a pomáhali jej miestnym a regionálnym orgánom," odkázal Verbeek.



Odporúčanie o usporiadaní referend na miestnej úrovni, ktoré Kongres prijal v roku 2021, obsahuje jasné usmernenia o tom, ako by sa mali organizovať referendá na miestnej a regionálnej úrovni – a čomu sa treba vyhnúť.



"Ak Rusko použije referendum – cenný demokratický nástroj sám o sebe – na ďalšie zintenzívnenie svojej agresívnej politiky voči Ukrajine, členskému štátu Rady Európy, pôjde o zneužitie tohto nástroja a o ďalší pokus o zničenie demokracie a právneho štátu. Ak sa Rusko bude držať plánov na fiktívne referendá na ukrajinských územiach, ich výsledky budú pre nás neplatné," upozornil Verbeek.