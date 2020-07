Rada Európy odporúča zaradiť do učebných osnov históriu Rómov

Brusel/Štrasburg 1. júla (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) vyzval v stredu všetky členské štáty RE, aby sa pokúsili o výraznejšie zaradenie histórie Rómov do školských osnov a učebných materiálov.



Takéto odporúčanie vydal výbor RE, ktorý združuje ministrov zahraničných vecí 47-člennej organizácie, vôbec po prvý raz.



"Toto odporúčanie by malo byť účinným nástrojom na boj proti nenávisti, diskriminácii a predsudkom, radikalizácii, popieraniu holokaustu a revizionizmu. Má začleniť históriu Rómov a/alebo kočovníkov do školských osnov, aby bolo možné lepšie pochopiť, že sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, na úrovni jednotlivých štátov aj Európy," uvádza sa vo vyhlásení RE.



Odporúčanie Výboru ministrov RE okrem iného zdôrazňuje dôležitosť výučby o holokauste európskych Rómov, Sintov a ďalších príbuzných etnických komunít, ktorý počas vojny spáchali nemeckí nacisti a ich spojenci.



Rada Európy pripomenula, že počas druhej svetovej vojny hitlerovské Nemecko pripravilo o život nielen vyše šesť miliónov židov, ale aj približne 500.000 európskych Rómov. Išlo o minimálne štvrtinu vtedajšej rómskej populácie.