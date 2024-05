Rada Európy odsúdila gruzínsky návrh zákona o zahraničnom vplyve

Brusel/Štrasburg 15. mája (TASR) - Generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová v stredu odsúdila prijatie návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu gruzínskym parlamentom bez toho, aby gruzínski poslanci počkali na stanovisko Benátskej komisie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová vyhlásila, že postoj gruzínskeho parlamentu "je veľkým sklamaním" a neodráža ducha konštruktívneho dialógu.



"Obavy medzinárodných partnerov týkajúce sa nesúladu návrhu tohto zákona s európskymi demokratickými normami a normami v oblasti ľudských práv boli ignorované," upozornila generálna tajomníčka RE.



Pripomenula, že Benátska komisia (Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva) ako poradný orgán RE v ústavnoprávnych otázkach, má čoskoro vydať stanovisko k spornej legislatíve. Dodala, že právne odporúčania Benátskej komisie by mali poskytnúť základ pre zmysluplný dialóg a hľadanie východiska v súlade s normami a hodnotami Rady Európy.



Pejčinovičová Buričová vyjadrila znepokojenie aj v súvislosti so správami, vrátane správ od verejného ochrancu Gruzínska, týkajúce sa zastrašovacích kampaní, fyzických útokov, neprimeraného použitia sily, nezákonného zadržiavania či nelegálneho šírenia osobných údajov na zastrašenie pokojných demonštrantov, občianskych aktivistov, novinárov a predstaviteľov opozície.



V Gruzínsku sa už niekoľko týždňov konajú protesty proti návrhu zákona o "zahraničnom vplyve", ktorý odsúdila EÚ aj Spojené štáty.



"Vyzývam gruzínske orgány, aby podnikli okamžité opatrenia a zabránili krokom, ktoré sú nezlučiteľné so zásadami demokratickej spoločnosti, a aby zabezpečili riadne a účinné vyšetrovanie všetkých nahlásených prípadov porušovania práv," odkázala do Tbilisi.



Podľa jej slov Rada Európy je pripravená pomôcť Gruzínsku pri zabezpečovaní plného súladu národnej legislatívy s medzinárodnými normami, čím sa upevní demokratický rozvoj v krajine a ďalší pokrok smerom k integrácii do EÚ.











