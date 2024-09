Rada Európy: Poľsko musí dodržať ľudské práva na bieloruskej hranici

Brusel/Štrasburg 23. septembra (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Michael O'Flaherty v pondelok vyhlásil, že Poľsko musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv na bieloruskej hranici. Informuje o to spravodajca TASR.



O'Flaherty navštívil Poľsko v dňoch 16. až 18. septembra v rámci misie zameranej na situáciu na poľsko-bieloruskej hranici a ľudské práva utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Misia bola podnietená častými správami o incidentoch na poľsko-bieloruskej hranici a nadviazala na listy zaslané predsedovi vlády a predsedovi Senátu Poľska na túto tému.



Komisár ocenil Poľsko za to, že pomáha miliónom ľudí utekajúcich pred ruskou vojnou na Ukrajine. Uznáva aj výzvy, ktoré predstavuje inštrumentalizácia migrácie a destabilizačné kroky bieloruských orgánov na poľsko-bieloruskej hranici. Domnieva sa však, že súčasná prax skupinových návratov, ktorú uľahčili legislatívne zmeny prijaté v roku 2021, neumožňuje úplné dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv a umožňuje porušovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach.



Podľa dohovoru majú európskej štáty zakázané kohokoľvek vystavovať skutočnému ohrozeniu života alebo mučeniu alebo neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu, a to aj vtedy, keď čelia závažným výzvam súvisiacim s migráciou.



Návraty cez hranice bez individuálneho preskúmania môžu tiež porušovať zákaz hromadného vyhostenia. Komisár preto vyzval poľské orgány, aby zastavili všetky skupinové návraty do Bieloruska a zabezpečili, že každá osoba, ktorá si želá požiadať o medzinárodnú ochranu na poľskom území, tak bude môcť skutočne urobiť a že jej prípad bude dôkladne individuálne posúdený. Dodal, že náležitá pozornosť sa musí venovať najzraniteľnejším skupinám medzi žiadateľmi o azyl a migrantmi.



O'Flaherty pripomenul, že má správy o obvineniach z činov nesprávneho zaobchádzania niektorých členov poľskej pohraničnej stráže voči žiadateľom o azyl a migrantom. Privítal záväzok vedenia pohraničnej stráže k nulovej tolerancii takýchto činov aj zriadenie špecializovanej prokuratúry, ktorej úlohou je zaoberať sa takýmito prípadmi.



Komisár vyzval poľské orgány, aby viac investovali do vytvárania štruktúr pre dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sú aktívne pri poskytovaní právnej a humanitárnej pomoci ľuďom na poľsko-bieloruských hraniciach. Komisár sa dozvedel aj o prípadoch kriminalizácie osôb zapojených do poskytovania právnych služieb a humanitárnej pomoci na hraniciach a vyzval na stiahnutie všetkých obvinení vznesených v súvislosti s legitímnou činnosťou zameranou na obranu ľudských práv.



O'Flaherty skritizoval skutočnosť, že v nárazníkovej zóne, zriadenej na poľsko-bieloruskej hranici v júni a ktorá bola nedávno predĺžená o ďalších 90 dní, bola povolená prítomnosť len hŕstky ľudskoprávnych a humanitárnych aktérov z poľských organizácií občianskej spoločnosti. Berúc na vedomie autonómnu právomoc veliteľov miestnej pohraničnej stráže udeľovať alebo odopierať povolenia na vstup do zóny, komisár vyzval na vytvorenie jasných a štandardizovaných kritérií na udeľovanie takýchto povolení na vstup.



Komisár Poľsku tiež odporučil, aby zvážilo zriadenie nezávislého mechanizmu na monitorovanie ľudských práv, ktorý by trvalo monitoroval dodržiavanie ľudských práv pozdĺž hraníc.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)