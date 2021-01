Rada Európy pripravila vypočutie o Navaľného vlaňajšom otrávení

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) v pondelok upozornilo, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebol zatknutý v súlade s právom a mal by byť okamžite prepustený na slobodu.



Štrasburská inštitúcia v správe pre médiá uviedla, že Navaľnyj mal byť v utorok dopoludnia (19. 1.) súčasťou videokonferencie zorganizovanej Výborom PZ RE pre právne veci a ľudské práva, ktorej hlavnou témou má byť jeho vlaňajšie otrávenie. Toto podujatie bude zrejme bez Navaľného účasti po tom, ako ho ruské úrady v nedeľu večer zatkli a v pondelok ho súd v meste Chimki vzal na 30 dní do väzby.



Spravodajca PZ RE pre kauzu otravy Navaľného, francúzsky poslanec Jacques Maire, v spoločnom stanovisku s dvoma spravodajcami pre monitorovanie Ruskej federácie - nemeckým poslancom Axelom Schäferom a holandskou poslankyňou Riou Oomenovou-Ruijtenovou - pripomenul, že Navaľnyj je obvinený z porušenia podmienok podmienečného trestu v prípade, o ktorom Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že bol ruskými súdmi vykonštruovaný. "Tento rozsudok sa nikdy nemal uplatniť, a tak Navaľnyj nemohol byť zatknutý," uviedli zástupcovia PZ RE.



Trojica európskych poslancov zároveň v mene PZ RE vyzvala ruské orgány, aby Navaľného okamžite prepustili na slobodu.



"Veríme, že ruské orgány nezabránia jeho účasti na utorňajšom pojednávaní v súlade s povinnosťou Ruskej federácie spolupracovať v dobrej viere ako člen Rady Európy. Medzitým musia zabezpečiť, aby boli plne dodržané jeho práva podľa ruskej a medzinárodnej legislatívy vrátane jeho práv proti svojvoľnému zadržaniu podľa článku 5 Európskeho dohovoru o ľudských právach," uvádza sa v stanovisku predstaviteľov PZ RE. Tí zároveň odsúdili aj zatknutie a zadržanie desiatok Navaľného prívržencov, ktorí opozičného politika pokojne očakávali na moskovskom letisko Vnukovo. Podľa PZ RE musia byť všetci zadržaní okamžite prepustení.



Jacques Maire pri tejto príležitosti zdôraznil, že ruské orgány odmietajú začať vyšetrovanie pokusu o vraždu Navaľného látkou novičok. "Utorňajšie pojednávanie bude dôležitým krokom k diskusii o narastajúcich dôkazoch, že ruskí štátni agenti boli do toho priamo zapojení. Ak už pre nič iné, tak ruskí predstavitelia by mali byť zúfalo zvedaví, ako sa proti jednému z ich spoluobčanov použil nelegálny nervový prostriedok vyvinutý v tajných štátnych laboratóriách. Vypočutie bude príležitosťou pre zástupcov ruských orgánov, aby predstavili svoje názory na mnohé naliehavé otázky týkajúce sa Navaľného otravy," odkázal Maire.