Poslanci Rady Európy: Reformy v Gruzínsku momentálne stagnujú

Brusel/Štrasburg 4. apríla (TASR) — Reformy v Gruzínsku stagnujú. Naznačila to hodnotiaca správa spoluspravodajcov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktorá vznikla po ich trojdňovej návšteve tejto krajiny, informuje spravodajca TASR.



Správu predložili francúzsky poslanec Claude Kern a portugalská poslankyňa Edite Estrelaová.



"Gruzínsko je na križovatke na ceste k európskej integrácii. Po vstupe do Rady Európy sa uskutočnili mnohé reformy a dosiahol sa významný pokrok. Ale v tomto dôležitom momente pre vyhliadky Gruzínska na európsku integráciu sa reformný proces zjavne ocitol v slepej uličke," uviedli poslanci vo svojej správe.



Európska únia vlani v júni odmietla udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny, ktorý získali Ukrajina a Moldavsko. EÚ požaduje od gruzínskej strany najmä reformy v súdnictve, volebnom systéme, pokrok v oblasti slobody tlače a boji proti oligarchom.



Začiatkom marca občania Gruzínska masovo demonštrovali proti návrhu zákona o zahraničných agentoch, ktorý napokon parlament v Tbilisi po troch dňoch protestov stiahol. Kritici tohto zákona tvrdia, že jeho text bol inšpirovaný legislatívou používanou v Rusku na potláčanie opozície a mimovládnych organizácií.



Pokiaľ ide o väzneného exprezidenta Michaila Saakašviliho, spravodajcovia RE sa vyslovili za umožnenie prístupu zahraničných lekárov k nemu. Saakašvili je po zhoršení zdravotného stavu hospitalizovaný. Existuje podozrenie, že jeho život je v ohrození — trpí niekoľkými vážnymi chorobami, počas pobytu vo väzení bol vystavený otrave ťažkými kovmi a za sebou má 50-dňovú hladovku na protest proti podmienkam vo väzení.



"Je dôležité odpolitizovať jeho zdravotný stav a konať tak, aby sa všetky zúčastnené strany mohli spoliehať na neutrálne, spoľahlivé a dôveryhodné informácie," zdôraznili Kern a Estrelaová.



Saakašvili bol zatknutý po návrate do Gruzínska po ôsmich rokoch v exile a odpykáva si trest odňatia slobody za zneužitie moci. EÚ a Rada Európy tento rozsudok považujú za politicky motivovaný.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)