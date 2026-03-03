Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Rada Európy: Situácia slobody tlače v Maďarsku sa v roku 2025 zhoršila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa dokumentu je desaťročnou stratégiou vládnej strany Fidesz politická kontrola verejnoprávnych médií.

Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - Situácia slobody tlače v Maďarsku sa v roku 2025 ďalej zhoršila. Maďarský mediálny systém je jedným z najviac štátom kontrolovaných v rámci EÚ, cituje správu Rady Európy (RE) zverejnenú v utorok server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa dokumentu je desaťročnou stratégiou vládnej strany Fidesz politická kontrola verejnoprávnych médií, koncentrácia súkromných médií v rukách spoločností naklonených vláde a využívanie štátnej reklamy na deformáciu trhu.

Tým sa vytvorilo mediálne prostredie, v ktorom skutočne nezávislá žurnalistika môže prežiť len na periférii, zhŕňa situáciu v maďarských médiách správa RE.

Server podotýka, že Platforma na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov ako organizácia riadená RE už desať rokov vydáva výročnú správu o stave slobody médií v členských štátoch. Online platforma pravidelne zverejňuje varovania pred násilím a zastrašovaním novinárov, zadržiavaním médií vládami a sledovaním a odpočúvaním novinárov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027