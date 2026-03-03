< sekcia Zahraničie
Rada Európy: Situácia slobody tlače v Maďarsku sa v roku 2025 zhoršila
Podľa dokumentu je desaťročnou stratégiou vládnej strany Fidesz politická kontrola verejnoprávnych médií.
Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - Situácia slobody tlače v Maďarsku sa v roku 2025 ďalej zhoršila. Maďarský mediálny systém je jedným z najviac štátom kontrolovaných v rámci EÚ, cituje správu Rady Európy (RE) zverejnenú v utorok server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa dokumentu je desaťročnou stratégiou vládnej strany Fidesz politická kontrola verejnoprávnych médií, koncentrácia súkromných médií v rukách spoločností naklonených vláde a využívanie štátnej reklamy na deformáciu trhu.
Tým sa vytvorilo mediálne prostredie, v ktorom skutočne nezávislá žurnalistika môže prežiť len na periférii, zhŕňa situáciu v maďarských médiách správa RE.
Server podotýka, že Platforma na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov ako organizácia riadená RE už desať rokov vydáva výročnú správu o stave slobody médií v členských štátoch. Online platforma pravidelne zverejňuje varovania pred násilím a zastrašovaním novinárov, zadržiavaním médií vládami a sledovaním a odpočúvaním novinárov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
