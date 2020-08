Rada Európy: Turecko musí umožniť väzňom návštevy rodiny a právnikov

Brusel/Štrasburg/Ankara 5. augusta (TASR) - Rada Európy (RE) vyzýva Turecko, aby väzňom zadržiavaným na väzenskom ostrove Imrali umožnilo návštevy ich príbuzných a obhajcov. Predmetnú správu zverejnil v stredu Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).



Týka sa to aj Abdullaha Öcalana, zakladateľa Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorý si tam odpykáva doživotný trest.



Rada Európy zverejnila svoju správu na základe pravidelnej pracovnej návštevy v Turecku v roku 2017 a neohlásenej návštevy v roku 2019.



Hlavným cieľom návštev v rokoch 2017 a 2019 bolo preskúmať zaobchádzanie s väzňami a podmienky zadržiavania osôb zaistených políciou. Delegácie CPT za týmto účelom uskutočnili rozhovory so stovkami osôb, ktoré boli v minulosti alebo v nedávnom období zadržané, a to aj v prípade podozrenia úradov z trestných činov súvisiacich s terorizmom.



Rozhovory so zadržiavanými sa konali v oblastiach Ankary, Istanbulu a Diyarbakiru na juhovýchode Turecka, kde žije početná kurdská menšina.



Delegácia CPT navštívila mnohé preplnené väznice v Istanbule a na juhovýchode Turecka, ako aj policajné stanice a posádky s celami predbežného zadržania po celej krajine, pričom zaznamenala "veľké množstvo obvinení z nadmerného použitia sily alebo zlého zaobchádzania zo strany polície".



Návšteva z roku 2019 sa týkala aj väznice Imrali s najvyšším stupňom bezpečnosti. Ide o väzenský ostrov v južnej časti Marmarského mora. Cieľom návštevy tejto väznice bolo preskúmať podmienky zadržiavania všetkých väzňov, ako aj to, či je v praxi uplatňované ich právo na prijímanie návštev príbuzných a právnikov.



CPT vo svojej správe vyzýva Ankaru, aby prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetci zadržiavaní vo väznici Imrali mohli prijímať návštevy svojich príbuzných a právnikov, ak si to želajú.



Správa CPT oceňuje, že Abdullah Öcalan 2. mája 2019 - prvýkrát od júla 2011 - mohol prijať dvoch svojich právnikov, čo turecké orgány povolili aj 22. mája, 12. júna, 18. júna a 7. augusta. Potom však boli všetky návštevy zamietnuté.



Öcalan (72), prominentná osobnosť kurdského povstania v Turecku, bol zatknutý vo februári 1999 a v júni toho istého roku odsúdený na trest smrti za zradu a pokus o rozbitie krajiny. Trest smrti bol v roku 2002 po tom, ako turecká legislatíva zrušila hrdelný trest, zmenený na doživotie.





Spravodajca TASR Jaromír Novak