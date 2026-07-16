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Rada Európy varuje pred rizikami návratových centier pre migrantov
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty upozornil Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko.
Autor TASR
Štrasburg 16. júla (TASR) - Rada Európy vo štvrtok vyzvala päť členských štátov Európskej únie, aby pri plánovanom zriaďovaní takzvaných návratových centier v krajinách mimo EÚ v plnej miere chránili práva odmietnutých žiadateľov o azyl, a to podľa medzinárodného práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty upozornil Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko, že návratové centrá a ďalšie mechanizmy presunu cudzincov do tretích krajín predstavujú značné riziká pre ľudské práva. Patria medzi ne najmä riziko zlého zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania či obmedzeného prístupu k právnej ochrane.
Európsky parlament minulý mesiac odobril reformu migračnej politiky EÚ, ktorej cieľom je urýchliť návraty neúspešných žiadateľov o azyl a umožniť členským štátom vytvárať centrá mimo územia Únie. Kritici tento prístup označujú za nehumánny a tvrdia, že môže oslabiť ochranu migrantov a utečencov. K definitívnemu schváleniu únijnej legislatívy by mohlo dôjsť v októbri.
O'Flaherty navrhol štyri základné podmienky, ktoré by mali členské štáty splniť pri vytváraní takýchto systémov. Patrí medzi ne komplexné posúdenie rizík porušovania ľudských práv pred prijatím akýchkoľvek opatrení, prísne monitorovanie, právne záväzné dohody s jasne vymáhateľnými zárukami ochrany práv a kontrola zo strany parlamentov, súdov a verejnosti.
Holandsko nedávno uviedlo, že spolu s Gréckom, Rakúskom, Nemeckom a Dánskom pracuje na vytvorení spoločných návratových a tranzitných centier v tretích krajinách pre neúspešných žiadateľov o azyl a ďalších migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. Vláda v Haagu chce podľa premiéra Roba Jettena prijať konkrétne kroky do konca roka.
Minulý mesiac vyzvalo 19 členských štátov EÚ Európsku komisiu, aby podporila opatrenia týkajúce sa migrácie cez tretie krajiny vrátane návratových centier a poskytla na ne finančnú podporu. Diskusia o sprísňovaní migračnej politiky v Únii prebieha v čase rastúcej podpory strán s protiimigračnou politikou.
Rada Európy so sídlom v Štrasburgu je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je presadzovať ľudské práva, demokraciu a právny štát v Európe. Bola založená v roku 1949 a v súčasnosti združuje 46 členských štátov. Nie je súčasťou Európskej únie.
Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty upozornil Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko, že návratové centrá a ďalšie mechanizmy presunu cudzincov do tretích krajín predstavujú značné riziká pre ľudské práva. Patria medzi ne najmä riziko zlého zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania či obmedzeného prístupu k právnej ochrane.
Európsky parlament minulý mesiac odobril reformu migračnej politiky EÚ, ktorej cieľom je urýchliť návraty neúspešných žiadateľov o azyl a umožniť členským štátom vytvárať centrá mimo územia Únie. Kritici tento prístup označujú za nehumánny a tvrdia, že môže oslabiť ochranu migrantov a utečencov. K definitívnemu schváleniu únijnej legislatívy by mohlo dôjsť v októbri.
O'Flaherty navrhol štyri základné podmienky, ktoré by mali členské štáty splniť pri vytváraní takýchto systémov. Patrí medzi ne komplexné posúdenie rizík porušovania ľudských práv pred prijatím akýchkoľvek opatrení, prísne monitorovanie, právne záväzné dohody s jasne vymáhateľnými zárukami ochrany práv a kontrola zo strany parlamentov, súdov a verejnosti.
Holandsko nedávno uviedlo, že spolu s Gréckom, Rakúskom, Nemeckom a Dánskom pracuje na vytvorení spoločných návratových a tranzitných centier v tretích krajinách pre neúspešných žiadateľov o azyl a ďalších migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. Vláda v Haagu chce podľa premiéra Roba Jettena prijať konkrétne kroky do konca roka.
Minulý mesiac vyzvalo 19 členských štátov EÚ Európsku komisiu, aby podporila opatrenia týkajúce sa migrácie cez tretie krajiny vrátane návratových centier a poskytla na ne finančnú podporu. Diskusia o sprísňovaní migračnej politiky v Únii prebieha v čase rastúcej podpory strán s protiimigračnou politikou.
Rada Európy so sídlom v Štrasburgu je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je presadzovať ľudské práva, demokraciu a právny štát v Európe. Bola založená v roku 1949 a v súčasnosti združuje 46 členských štátov. Nie je súčasťou Európskej únie.