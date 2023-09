Rada Európy vydá známku umelca C215 z jeho tvorby na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 4. septembra (TASR) - Rada Európy (RE) v pondelok oznámila, že 11. septembra vydá oficiálnu poštovú známku umelca C215. Pod týmto umeleckým menom tvorí parížsky umelec Christian Guémy a na známke bude jedna z jeho ilustrácií vytvorených na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada Európy v tlačovej správe spresnila, že nová známka pôjde do predpredaja v štrasburskom sídle tejto inštitúcie v piatok (8. septembra) od 9.30 h do 12.30 h. Na známke je tvár dievčaťa v ukrajinských farbách a okrem krajiny pôvodu (Francúzsko) bude označená aj názvom Rada Európy s podtitulkom Zjednotení pre Ukrajinu.



Pri príležitosti predpredaja známky sa pozvaní školáci zo základných škôl v Štrasburgu zapoja do umeleckého ateliéru zameraného na poštové známky a hodnoty Rady Európy. Ich diela spolu s posolstvom bratstva a mieru a darmi v podobe hračiek RE zašle žiakom z vybranej triedy základnej školy na Ukrajine.



Počas predpredaja poštovej známky umelci C215 a Bruno Ghiringhelli usporiadajú autogramiádu v Paríži.



Guémy alias C215 je jednou z vedúcich osobností francúzskeho pouličného umenia a presadil sa aj na medzinárodnej scéne. Považuje sa za ako "francúzsku odpoveď Banksymu". Jeho prvá šablónová práca vznikla v roku 2006, ale tvorbe graffiti sa venuje viac ako 20 rokov, najmä ochrane detí a zraniteľných ľudí.



V marci 2023 Rada Európy vystavila jeho umelecké diela v štýle "urban art", ktoré boli vytvorené na Ukrajine. Umelec na Ukrajinu pricestoval na jar 2022, krátko po spustení ruskej útočnej vojny. Maľoval na steny budov v Kyjeve, Ľvove a Žytomyre. Jeho diela sa objavujú aj na ruinách budov zničených ruským bombardovaním.