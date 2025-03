Rada Európy vyjadrila obavu v reakcii na masívne protesty v Turecku

Štrasburg 25. marca (TASR) - Rada Európy v pondelok večer vyzvala Turecko, aby ľuďom umožnilo slobodne protestovať, a vyjadrila obavy, že tamojšie úrady používajú "neprimeranú" silu proti demonštrantom na podporu zadržaného istanbulského primátora Ekrema Imamogla. TASR o tom píše na základe správ agentúry AFP.



"So znepokojením sledujem správy o neprimeranom použití sily polície a o rozsiahlom obmedzovaní práva na prijímanie a šírenie informácií v Turecku v súvislosti s protestami z posledných dní," uviedol v pondelok komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty.



"Žiadam turecké orgány, aby dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o dodržiavanie slobody pokojného zhromažďovania, slobody prejavu a slobody médií," dodal.



Turecká polícia za posledných šesť dní zadržala už viac ako 1400 ľudí vrátane desiatich novinárov. Z nich podľa AFP v utorok siedmich podmienečne prepustili. Turecká mimovládna organizácia pre ľudské práva MLSA vyhlásila, že tamojší súd toto rozhodnutie v ten istý deň zvrátil a novinárov opätovne zadržal. Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) to označila za "nezákonný, bezohľadný a neprijateľný" krok a varovala pred "veľmi vážnou situáciou v Turecku".



O'Flaherty v mene Rady Európy zadržanie novinárov odsúdil. "So znepokojením beriem na vedomie správy o útokoch na novinárov a pracovníkov médií, keď sa venovali svojim novinárskym povinnostiam...," doplnil komisár.



Primátor Imamoglu bol zadržaný v stredu 19. marca pre podozrenie z korupcie a terorizmu. V nedeľu bol oficiálne vzatý do väzby a "dočasne" zbavený funkcie. Imamoglu všetky obvinenia popiera a vládu obvinil, že sa ho ako konkurenta prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana snaží prostredníctvom vyšetrovania odstaviť. Bezprostredne po jeho zadržaní vypukli v Turecku masové protesty.



Situáciu v krajine odsúdili aj ľudskoprávna skupina Amnesty International (AI) či Organizácia Spojených národov (OSN).