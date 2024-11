Rada Európy vytvorí vo Vilniuse Informačný kontaktný bod Bielorusom

Brusel/Štrasburg 13. novembra (TASR) - Rada Európy (RE) a Litva podpísali v stredu dohodu o vytvorení Informačného bodu Rady Európy pre Bielorusov vo Vilniuse. Na tlačovú správu RE upozornil bruselský spravodajca TASR.



Dohodu podpísali zástupca generálneho tajomníka Rady Európy Bjorn Berge a šéf litovskej diplomacie minister Landsbergis.



"Informačný bod nebude poskytovať len informácie o Rade Európy a jej práci. Je to znak nádeje pre všetkých, ktorí sa usilujú o demokratické hodnoty," vysvetlil generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. Výboru ministrov do polovice novembra predsedá Litva, po nej funkciu na pol roka preberie Luxembursko.



Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyjadril presvedčenie, že Informačný kontaktný bod pre bieloruský ľud vo Vilniuse bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia a posilňovaní kapacít v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu s cieľom "vybudovať budúce demokratické a prosperujúce Bielorusko".



Kontaktná skupina Rady Európy pre spoluprácu s predstaviteľmi bieloruských demokratických síl a občianskej spoločnosti vznikla v septembri 2022. Cieľom je poskytnúť podporu a odborné znalosti pre bieloruskú demokratickú verejnosť v súlade so základnými hodnotami RE na podporu ľudských práv, právneho štátu a demokracie.



Otvorenie informačného bodu pre občanov Bieloruska bolo jednou z priorít litovského predsedníctva vo Výbore ministrov RE.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)