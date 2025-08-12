< sekcia Zahraničie
Rada Európy žiada členské štáty,aby prehodnotili predaj zbraní Izraelu
Výzva Rady Európy prichádza niekoľko dní po tom, čo Nemecko oznámilo pozastavenie dodávok niektorých zbraní do Izraela.
Autor TASR
Štrasburg 12. augusta (TASR) - Rada Európy (RE) v utorok vyzvala členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní do Izraela v prípade, ak by mohli byť použité na porušovanie ľudských práv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa komisára Rady Európy pre ľudské práva Michaela O'Flahertyho by členské štáty mali „vynaložiť maximálne úsilie na prevenciu a riešenie porušovania medzinárodných ľudských práv“ v konflikte v palestínskom Pásme Gazy.
„To zahŕňa uplatňovanie existujúcich právnych štandardov na zaistenie toho, aby presuny zbraní neboli umožňované tam, kde je riziko ich použitia na páchanie priestupkov proti ľudským právam,“ uviedol O'Flaherty vo vyhlásení.
Komisár tvrdí, že je tiež „nutné zintenzívniť snahy o poskytnutie úľavy pre ľudí zasiahnutých konfliktom podporou úsilia o zabezpečenie neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci a tlakom na okamžité prepustenie rukojemníkov“.
Výzva Rady Európy prichádza niekoľko dní po tom, čo Nemecko oznámilo pozastavenie dodávok niektorých zbraní do Izraela. Zákaz sa týka zbraní, ktoré by mohli byť použité v rámci izraelského plánu na obsadenie mesta Gaza.
O'Flaherty uviedol, že Rada Európy berie na vedomie tento krok, ako aj iniciatívy iných štátov a snahy národných ľudskoprávnych skupín, ktoré o situácii v Pásme Gazy zvyšujú povedomie u verejnosti. „Napriek tomu je však potrebné urobiť viac a rýchlo,“ dodal.
Viacerí svetoví lídri plány izraelskej vlády na obsadenie mesta Gaza odsúdili. Premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že tento plán cielený na elimináciu zvyšku štruktúr militantného hnutia Hamas v Gaze je „najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu“.
