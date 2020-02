Rada Európy vyzvala Taliansko, aby prerušilo spoluprácu s Líbyou

Rím 21. februára (TASR) - Rada Európy (RE) vyzvala Taliansko, aby dočasne prerušilo spoluprácu s líbyjskou pobrežnou strážou, lebo migranti, ktorých stráž vyzdvihuje na mori a vracia do Líbye, čelia vážnemu porušovaniu ľudských práv v tamojších zadržiavacích centrách. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v liste z 13. februára ocenila, že Talianska navrhlo nové podmienky pre migračnú dohodu s Líbyou v roku 2017. Tá obsahovala viac opatrení, ktoré majú zaručovať, aby boli práva migrantov rešpektované.



Avšak vzhľadom na to, že nič nenaznačuje, či alebo kedy budú tieto opatrenia uplatnené v praxi, Taliansko by malo pozastaviť svoju podporu líbyjskej pobrežnej stráži, napísala Mijatovičová.



Taliansky minister zahraničných veci Luigi Di Maio priznal, že "existuje priestor na vylepšenie" dohody z roku 2017. Trvá však na tom, že spolupráca Talianska s líbyjskými úradmi zachránila ľudské životy, keďže počet mŕtvych na trase cez centrálnu oblasť Stredozemného mora postupne klesá - z odhadovaných 2853 v roku 2017 na vlaňajších 743.



"Údaje ako také ukazujú, že musíme pokračovať v práci týmto smerom. Bude to lepšie, ako vyradiť krajinu zo spolupráce," napísal minister v reakcii 20. februára.



Informácie o výmene listov zverejnil v piatok úrad komisárky Mijatovičovej.



Medzinárodné spoločenstvo už roky kritizuje Taliansko za podporu líbyjskej pobrežnej stráže, ktorá zahŕňa aj poskytovanie hliadkovacích člnov a výcvik ich posádok. Organizácie na ochranu ľudských práv zdokumentovali rozsiahle zneužívanie a porušovanie práv v líbyjských zadržiavacích táboroch, kam umiestňujú migrantov zachytených na mori. Migranti tam trpia aj mučením a znásilňovaním.