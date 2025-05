Rada Európy vyzvala vlády, aby neoslabovali dohovor o ľudských právach

Štrasburg 24. mája (TASR) - Rada Európy (RE) v sobotu vyzvala európske vlády, aby nepodkopávali Európsky dohovor o ľudských právach. Táto výzva je reakciou na postoj Talianska a ôsmich ďalších štátov EÚ, ktoré vyzvali na prehodnotenie tohto dohovoru - najmä v oblasti migrácie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Keďže čelíme zložitým výzvam dneška, našou úlohou nie je oslabiť dohovor, ale udržať ho silný a relevantný,“ apeloval generálny tajomník RE Alain Berset.



Právnou inštanciou RE je Európsky súd pre ľudské práva, ktorý daný dohovor presadzuje ako právne záväznú zmluvu medzi členskými štátmi.



Rada Európy nie je súčasťou EÚ a medzi jej členov patria aj významné nečlenské štáty ako Turecko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Rusko bolo z RE vylúčené po jeho invázii na Ukrajinu.



Berset svojím vyhlásením reagoval na výzvu deviatich štátov vrátane Talianska, Dánska a Poľska, ktoré oznámili, že chcú „nový a otvorený dialóg o výklade Európskeho dohovoru o ľudských právach“. „Musíme obnoviť správnu rovnováhu,“ uviedli signatári.



Generálny tajomník RE pripustil, že diskusia „zdravá“, ale upozornil, že Európsky súd pre ľudské práva sa nesmie stať „zbraňou“ v rukách vlád.



„Inštitúcie, ktoré chránia základné práva, sa nesmú prispôsobovať politickým cyklom. Ak to dopustíme, hrozí nám rozklad samotnej stability, ktorú majú zabezpečiť,“ upozornil Berset s tým, že ESĽP je v súčasnosti jediným medzinárodným súdom, ktorý rozhoduje o porušovaní ľudských práv po ruskej invázii na Ukrajinu.



List vyzývajúci na prehodnotenie dohovoru bol zverejnený po rímskom stretnutí premiérok Dánska a Talianska - Mette Frederiksenovej a Giorgie Meloniovej -, ktoré zaujímajú tvrdý postoj k migrácii. List podpísali aj lídri Belgicka, Česka, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Rakúska.



Rozhodnutia ESĽP týkajúce sa migrácie, vrátane núdzových predbežných opatrení, ktoré občas na poslednú chvíľu zablokovali deportácie, v posledných rokoch vyvolali nevôľu viacerých európskych vlád.



Súd nedávno riešil prípady proti Lotyšsku, Litve a Poľsku týkajúce sa údajného nezákonného zaobchádzania s migrantmi, zatiaľ čo Dánsku bolo nariadené upraviť pravidlá pre zlučovanie rodín.



Súd viackrát rozhodol aj proti Taliansku, a to v súvislosti s jeho zaobchádzaním s migrantmi.



Aj keď Spojené kráľovstvo list nepodpísalo, jeho predchádzajúca konzervatívna vláda narazila na odpor ESĽP pri svojom pláne deportovať migrantov do Rwandy.



Uskutočneniu prvého deportačného letu migrantov z Británie do Rwandy zabránilo predbežné opatrenie súdu z júna 2022, ktoré kritici - pre jeho vydanie na poslednú chvíľu - označili za „pyžamový príkaz“.