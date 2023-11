Rada Európy vyzýva štáty, aby riešili sexuálne násilie na deťoch

Brusel/Štrasburg 17. novembra (TASR) - Európske štáty by mali zintenzívniť angažovanosť voči detským obetiam sexuálneho násilia a prelomiť tabu okolo oznamovania takýchto trestných činov. Uviedla to v piatok generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová, informuje spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová to vyhlásila s odkazom na Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Rada Európy si ho pripomína už od roku 2015.



V roku 2022 Organizácia Spojených národov v rámci globálneho úsilia o zvyšovanie povedomia o tomto jave ustanovila 18. november za Svetový deň prevencie a liečenia detí sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a násilia.



"Je dôležité celosvetovo spájať sily, aby sme zabezpečili ochranu detí pred sexuálnym násilím na celom svete. Som hrdá na to, že sa náš deň stal univerzálnym a s radosťou oznamujem, že sa Rada Európy pripojila ku globálnej aliancii WeProtect, koalícii vlád, organizácií občianskej spoločnosti, firiem a medzinárodných organizácií, ktoré sa zaviazali bojovať proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí," oznámila Pejčinovičová Buričová.



Pripomenula, že Dohovor o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor), je celosvetovo uznávaný ako zlatý štandard boja proti "ohavným zločinom".



"Sexuálne vykorisťovanie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa nie je nikdy chybou dieťaťa. Vo väčšine prípadov pocit hanby a stigmy bráni deťom odhaliť svoju traumu pred dosiahnutím dospelosti. Tým zostávajú nechránení a páchatelia nepotrestaní. Prelomiť začarovaný kruh mlčania, povzbudiť tých, ktorí prežili, aby prehovorili, a poučiť sa od nich, je životne dôležité, pretože môžu priniesť dôležité poznatky do tvorby našej politiky," opísala.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)