Rada Európy začne súdne konanie proti Turecku

Štrasburg 3. decembra (TASR) - Rada Európy (RE) v piatok uviedla, že začne disciplinárne konanie proti Turecku z dôvodu, že napriek rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z roku 2019 ešte stále neprepustilo prominentného aktivistu a filantropa Osmana Kavalu. Informovala o tom agentúra AFP.



Výbor ministrov RE dospel k záveru, že tým, že Kavala nebol okamžite po vynesení súdu pre ľudské práva prepustený, sa Turecko "odmieta podriadiť finálnemu rozhodnutiu ESĽP", píše sa vo vyhlásení Rady Európy.



Minulý týždeň turecký súd rozhodol, že Kavala zostane počas svojho obnoveného súdneho procesu vo väzbe. Kavala je pritom vo väzení už viac ako štyri roky napriek tomu, že nebol odsúdený za nijaký trestný čin, uvádza agentúra Reuters.



Rada Európy dala Turecku čas, aby svoje stanovisko k prípadu predložilo do 19. januára. Po uplynutí tejto lehoty Výbor ministrov postúpi prípad Európskemu súdu pre ľudské práva počas jeho ďalšieho zasadnutia, ktoré sa bude konať 2. februára. Ďalšie súdne konanie v prípade Kavalu sa pritom v Istanbule bude konať 17. januára.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyzvalo Radu Európy, aby "so zreteľom na prebiehajúci súdny proces" nezačínala proti Turecku v tejto súvislosti súdne konanie. Ankara zároveň upozornila, že v prípade, ak tak Rada Európy urobí, pôjde o "zasahovanie" do vnútorných záležitostí Turecka.



Výbor ministrov Rady Európy dohliada na dodržiavanie verdiktov ESĽP, vysvetľuje AFP. V prípade Turecka však ide zatiaľ vôbec len o druhé súdne konanie pre nedodržanie rozsudku ESĽP proti ktorejkoľvek zo 47 členských krajín RE. Prvé takéto konanie začal Výbor ministrov RE v roku 2017 proti Azerbajdžanu pre odmietnutie prepustiť väzneného opozičného lídra Ilgara Mammadova.



V Paríži narodený filantrop a aktivista Kavala (64) je vo väzení od roku 2017. Ľudskoprávne skupiny a vlády niektorých západných krajín považujú Kavalovo väznenie za symbol rastúcej netolerancie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana voči disentu. Jeho prípad vyvolal napätie vo vzťahoch Ankary so Západom.