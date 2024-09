Rada Európy žiada Maďarsko o reformu zákona o doživotných trestoch

Brusel/Štrasburg 20. septembra (TASR) - Rada Európy (RE) v piatok vyzvala Maďarsko, aby zreformovalo svoju legislatívu o doživotných trestoch. Informuje o tom spravodajca TASR.



Výbor ministrov Rady Európy vyzval maďarské orgány, aby bezodkladne zosúladili svoju národnú legislatívu o doživotných trestoch s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a aby stanovili časový harmonogram pre potrebné reformy.



Výbor ministrov prijal dočasné uznesenie týkajúce sa skupiny prípadov László Magyar proti Maďarsku s cieľom dohliadať na implementáciu rozhodnutí ESĽP.



Prípady siahajú až do roku 2014 a týkajú sa porušenia zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania z dôvodu doživotných trestov sťažovateľov, ktorí upozornili na to, že nemali nárok na podmienečné prepustenie alebo nárokom na podmienečné prepustenie po 48 rokoch a jednom mesiaci vo väzení.



Výbor ministrov ako najvyšší politický orgán RE zdôraznil, že porušenia zistené ESĽP si nevyžadujú, aby sa sťažovateľom poskytla vyhliadka na bezprostredné prepustenie na slobodu.



Výbor ministrov vyzval príslušné orgány, aby zosúladili maďarskú legislatívu s judikatúrou ESĽP skrátením čakacej doby pre doživotne odsúdených, kým budú oprávnení na prepustenie, a aby sa zaoberali obavami, ktoré vzniesol súd zo Štrasburgu v súvislosti s procesnými zárukami.



RE vyjadrila hlboké poľutovanie nad pokračujúcim nedostatkom informácií o akomkoľvek relevantnom vývoji v tejto oblasti a vyzvala maďarské orgány, aby najneskôr do marca 2025 predložili aktualizovaný akčný plán.