Rada Európy žiada reguláciu technológií rozpoznávania ľudskej tváre

Brusel/Štrasburg 28. januára (TASR) - Rada Európy (RE) vyzvala vo štvrtok na prijatie prísnych pravidiel, aby sa pri rastúcom používaní technológií rozpoznávania ľudskej tváre zabránilo porušeniu ochrany osobných údajov a práva na súkromie. Rada odporučila, aby s cieľom zabrániť možnej diskriminácii boli niektoré aplikácie rozpoznávania tváre zakázané.



V novom súbore usmernení určených vládam, parlamentom a podnikom Rada Európy navrhla, aby bolo úplne zakázané použitie technológií rozpoznávania tváre pri prieskumoch zameraných na určenie farby pleti, náboženského alebo iného presvedčenia, pohlavia, rasového a etnického pôvodu osoby, veku, či zdravotného alebo sociálneho stavu ľudí.



Tento zákaz by sa podľa 47-člennej celoeurópskej organizácie mal uplatňovať aj na technológie na automatické rozpoznávanie emócií a nálad, ktoré môžu byť použité na zistenie osobnostných čŕt, vnútorných pocitov, stavu duševného zdravia alebo pri zamestnancoch na zistenie úrovne ich angažovanosti. Podľa správy Rady Európy to predstavuje významné riziká v oblastiach ako zamestnávanie ľudí, prístup k poisteniu či v procese vzdelávania.



"V tom lepšom prípade je rozpoznávanie tváre vyhovujúce, pretože nám pomáha prekonávať prekážky v každodennom živote. V tom horšom prípade však ohrozuje naše základné ľudské práva vrátane súkromia, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a oprávňuje štátne orgány a ďalších hráčov na monitorovanie a kontrolu dôležitých aspektov nášho života, a to často bez nášho vedomia alebo súhlasu," opísala situáciu generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinovičová Buričová.



Zároveň však dodala, že tieto hrozby sa dajú zastaviť, aj preto sú usmernenia RE zamerané na zaistenie ochrany osobnej dôstojnosti ľudí, ľudských práv a základných slobôd vrátane ochrany ich osobných údajov.



V usmerneniach RE sa uvádza, že je potrebná demokratická diskusia o používaní technológií rozpoznávania tváre na verejných miestach a na školách s ohľadom na ich "dotieravosť" - a prípadne treba hovoriť aj o zavedení moratória na tento typ technológií až do vykonania ďalšej analýzy.



Rada Európy zdôraznila, že používanie skrytých technológií rozpoznávania tváre zo strany orgánov činných v trestnom konaní bude prijateľné, iba ak je to nevyhnutné a primerané, napríklad pri podstatných hrozbách pre verejnú bezpečnosť. Súkromné spoločnosti by nemali mať povolenie používať tieto technológie napríklad v nákupných centrách či na svoje marketingové alebo vlastné bezpečnostné účely.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)