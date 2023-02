Rada Európy žiada Rím o úpravu protiimigračného dekrétu

Brusel/Štrasburg 2. februára (TASR) - Taliansko musí zrušiť alebo prepísať nový protiimigračný dekrét. Je zameraný na zaobchádzanie s humanitárnymi loďami mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori. Musí tiež zaistiť rešpektovanie ľudských práv a dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Na štvrtkové vyhlásenie komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunjy Mijatovičovej upozornil spravodajca TASR.



Dekrét pravicovej vlády premiérky Giorgie Meloniovej nariaďuje lodiam mimovládnych organizácií, aby po záchrane migrantov "bezodkladne" požiadali o ich vylodenie v niektorom prístave a neostávali na mori a nehľadali ďalšie lode s migrantmi v nebezpečenstve.



Vyhláška platí od začiatku januára a musí ju ešte ratifikovať taliansky parlament. V rámci ratifikácie sa v nej dajú robiť zmeny.



Podľa eurokomisárky vyhláška môže brzdiť pátracie a záchranné operácie mimovládnych organizácií na "najsmrteľnejšej migračnej trase v Stredomorí". Mijatovičová upozornila, že v praxi by plavidlá mimovládnych organizácií so zachránenými migrantmi museli zakotviť vo vzdialenejších prístavoch v strednom a severnom Taliansku.



"Takáto prax zbytočne predlžuje utrpenie zachránených osôb a zbytočne odďaľuje poskytovanie primeranej pomoci na uspokojenie základných potrieb týchto osôb," opísala situáciu.



Rada Európy vyjadrila minulý týždeň tieto obavy aj v liste talianskemu ministrovi vnútra Matteovi Piantedosimu.



Komisárka zopakovala výzvu talianskym úradom, aby prerušili memorandum o spolupráci s líbyjskou vládou z roku 2017 o zachytávaní lodí migrantov a ich vracaní do Líbye, kde sú vystavení vážnemu porušovaniu ľudských práv.



Podľa talianskeho ministerstva vnútra prišlo do krajiny v roku 2022 po mori 105.410 migrantov. V roku 2021 to bolo 67.477 a v roku 2020 34.154. OSN odhaduje, že vlani pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy zahynulo takmer 1400 migrantov.



