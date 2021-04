Rada Európy žiada Rusko, aby prepustilo Navaľného

Štrasburg 22. apríla (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) žiada Rusko, aby najneskôr do júna prepustilo väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného a aby mu počas pobytu vo väzení poskytovalo riadnu zdravotnú starostlivosť.



Uvádza sa to v texte uznesenia schváleného vo štvrtok na záverečnej schôdzi jarného zasadnutia PZRE v Štrasburgu a zverejneného na sociálnej sieti Twitter. Uznesenie a odporúčania v ňom obsiahnuté boli schválené na základe správy, ktorú predložil Jacques Maire (ALDE).



PZ RE v ňom vyzýva Radu ministrov Rady Európy, aby "využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii" na zabezpečenie úplného a rýchleho vykonania rozhodnutia štrasburského súdu v prípade Navaľnyj verzus Rusko, najmä jeho okamžitého prepustenie z väzenia.



Poslanci PZ RE v uznesení vyzývajú Rusko, aby Navaľného prepustilo okamžite, alebo pred nasledujúcim zasadnutím venovaným ľudským právam a naplánovaným na jún tohto roku.



Uznesenie tiež obsahuje výzvu, aby Výbor pre boj proti mučeniu (CPT) Rady Európy uskutočnil monitorovaciu návštevu väzenského zariadenia, kde je zadržiavaný Navaľnyj.



PZ RE tiež vyzvalo ruskú delegáciu, aby plne spolupracovala s jeho spravodajcom v kauze Navaľnyj, a avizovalo, že situáciu okolo ruského politika bude pozorne sledovať.



Ruské súdy Navaľného 2. februára odsúdili na dva a pol roka väzenia v starej kauze sprenevery. Trest si odpykáva vo väzenskom tábore pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti.



Jeho zdravotný stav sa po vzatí do väzby zhoršil: sťažoval sa na bolesti chrbta a znecitlivenie končatín. V snahe dostať adekvátnu lekársku starostlivosť vyhlásil 31. marca protestnú hladovku. Začiatkom tohto týždňa väzenskí lekári rozhodli o jeho premiestnení do väzenskej nemocnice v inom väzenskom tábore.



Navaľného lekári ešte minulú sobotu informovali, že stav tohto 44-ročného politika je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zastavenie srdcovej činnosti a teda aj smrť.