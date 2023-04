Rada Európy:Európsku cenu za rok 2023 získalo poľské mesto Boleslawiec

Brusel/Štrasburg 26. apríla (TASR) - Rada Európy (RE) v stredu oznámila, že Európsku cenu za rok 2023 získalo poľské mesto Boleslawiec. Toto ocenenie každoročne udeľuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) mestu, ktorý najaktívnejšie presadzuje európske ideály, informuje spravodajca TASR.



PZ RE spresnilo, že Boleslawiec je mesto s 90.000 obyvateľmi v západnom Poľsku, neďaleko hraníc s Českou republikou a Nemeckom. V meste sa stretáva viacero kultúr a stalo sa útočiskom mnohých Ukrajincov utekajúcich pred ruskou vojnou.



V roku 2022 zahraniční družobní partneri mesta spojili svoje sily v podpornej akcii a podpísali deklaráciu solidarity s Ukrajinou.



Mesto sa spolu s rôznymi európskymi partnermi intenzívne zapája do mnohých projektov financovaných EÚ. Programy sa zameriavajú na rôzne témy a cieľové skupiny, najmä však na mladých ľudí, kultúrne dedičstvo a výmeny v rámci siete európskych miest keramiky.



Boleslawiec každoročne hostí festival keramiky a medzinárodný keramický a sochársky workshop. Boleslawiec je členom dvoch Kultúrnych trás Rady Európy: Napoleonskej cesty a Európskej keramickej cesty.



Počas svojej 800-ročnej histórie bolo mesto striedavo poľské, pruské, nemecké a opäť poľské. Po páde komunizmu lokalita prekonala ekonomický kolaps a stala sa moderným, multikultúrnym mestom otvoreným medzinárodnej spolupráci.



Boleslawiec spolupracuje so sieťou viac ako 150 miest a inštitúcií po svete a má desať družobných miest v Európe: Prnjavor (Bosna a Hercegovina), Česká Lípa (Česká republika), Mariagerfjord (Dánsko), Nogent-sur-Marne (Francúzsko), Pirna a Siegburg (Nemecko), Molde (Nórsko), Vallecorsa a Acuto (Taliansko) a Zbaraž (Ukrajina).



Do užšieho výberu na Európsku cenu sa dostali aj ďalšie štyri ďalšie mestá – Rambouillet (Francúzsko), Palanga (Litva), Bamberg (Nemecko) a Odesa na Ukrajine.



Európska cena, ktorú v roku 1955 založilo PZ RE, je najvyšším vyznamenaním udeleným európskemu mestu za jeho aktivity v európskej oblasti. Cena zahŕňa pohár, medailu, diplom a štipendium na študijný pobyt v európskych inštitúciách pre mladých ľudí z víťazného mesta.