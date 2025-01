Rada katolíckych laikov v Nemecku varuje pred krajnou pravicou

Kolín 20. januára (TASR) - Ústredná rada nemeckých katolíkov (ZdK) vydala varovanie pred pravicovo-populistickými stranami. Zverejnila ho v pondelok, teda viac než mesiac pred tým, ako sa v Nemecku uskutočnia predčasné parlamentné voľby. TASR informuje podľa agentúry DPA.



ZdK ako strešná laická organizácia katolíkov v Nemecku vo svojom vyhlásení odsúdila najmä krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD). Vyjadrila tiež obavy v súvislosti s vývojom v Rakúsku, kde krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) vedie rokovania o zostavení budúcej vlády. Podľa ZdK by tento scenár mal Nemecku slúžiť ako varovanie.



O akejkoľvek spolupráci s AfD sa nesmie ani len uvažovať, naliehal v tlačovej správe generálny sekretár ZdK Marc Frings.



"Momentálne s hrôzou sledujeme, čo v Rakúsku znamená pravicový populizmus so svojím plynulým prechodom k pravicovému extrémizmu," objasnil Frings.



Pripomenul, že plný pracovný úväzok alebo dobrovoľníctvo v katolíckej cirkvi sú nezlučiteľné s aktívnou činnosťou alebo členstvom v AfD.



ZdK, ktorá zastupuje katolíckych laikov - v podstate radových veriacich vo farnostiach - zverejnila na svojej webovej stránke aj viaceré ďalšie vyhlásenia k rozličným aspektom nadchádzajúcich volieb. Pripomenula v nich, že voľby ešte nikdy neboli také existenčne dôležité - budú totiž "svedectvom, či demokracia a ľudská dôstojnosť pre nás majú naďalej význam".



Podľa ZdK v Nemecku silnejú antidemokratické sily, predovšetkým pravicovo-extrémistické hnutia, ktorých vplyv siaha aj do stredných vrstiev.



"Inaugurácia Donalda Trumpa za prezidenta USA nám pripomína, že demokracia je celosvetovo pod tlakom," upozornil Frings.



Predsedníčka ZdK Irme Stetter-Karpová kritizovala kampane proti prisťahovalcom a utečencom. "Svet, v ktorom by utečenci už nemohli žiadať o ochranu, by bol miestom bez solidarity," varovala.



ZDK vydala k nadchádzajúcim voľbám v Nemecku všeobecný manuál, v ktorom požaduje aj to, aby sa právo na azyl neobmedzovalo kvótami a aby sa tzv. bezpečné tretie krajiny stanovovali len v súlade so Ženevským dohovorom o utečencoch.