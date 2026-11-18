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Rada mieru pre Gazu varovala BR OSN pred kolapsom prímeria
Správa Rady mieru vyzýva Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas, aby dodržiavali záväzky prijaté v minulom roku v rámci dohody o prímerí.
Autor TASR
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New York 18. novembra (TASR) - Takzvaná Rada mieru, orgán dohliadajúci na prímerie v Pásme Gazy sprostredkované Spojenými štátmi, predložila v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN ďalšiu nepriaznivú správu o jeho plnení. Diplomatov v nej okrem iného varovala pred kolapsom krehkej dohody, ak sa nepodniknú kroky na jej úplné zavedenie do praxe, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Správa Rady mieru vyzýva Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas, aby dodržiavali záväzky prijaté v minulom roku v rámci tejto dohody, a nalieha na najmocnejší orgán OSN, aby podporil jej realizáciu.
„Priepasť medzi tým, čo bolo dohodnuté, a tým, čo sa deje priamo na mieste, zostáva hlavným rizikom pre tento proces,“ uvádza sa v správe, do ktorej nahliadla AP.
Smrtiace izraelské údery a pretrvávajúce blokovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy spôsobujú rozsiahlu devastáciu civilného obyvateľstva, upozornila Rada s tým, že naň čaká „ďalšia zima v stanoch a medzi troskami“.
„Obmedzenia uvalené Izraelom na dovoz zásob a vybavenia v kombinácii s nedostatkom financií naďalej brzdia prípravy a krízovú reakciu,“ konštatuje správa. Zároveň žiada okamžité „zvýšenie dodávok prístreškov a materiálu na zazimovanie“, ako aj povolenia na dovoz čerpadiel, generátorov a ťažkej techniky.
Prvú správu rady predložil v máji jej generálny riaditeľ Nikolaj Mladenov, ktorý v minulosti pôsobil ako vyslanec OSN pre Blízky východ. Mladenov vtedy bezpečnostnej rade priznal, že prímerie sprostredkované prezidentom USA Donaldom Trumpom od nadobudnutia platnosti v októbri minulého roka uviazlo na mŕtvom bode, pričom za hlavnú prekážku pokroku označil patovú situáciu okolo odzbrojenia Hamasu.
Správa zverejnená tento týždeň o šesť mesiacov neskôr poukazuje na tie isté problémy. Upozorňuje, že pokračujúce izraelské údery v Gaze a vojenské aktivity Hamasu brzdia úsilie o to, aby obe strany dodržiavali dohodnutú cestovnú mapu.
Okrem pretrvávajúcich bojov správa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Izrael stále neumožnil technokratickej civilnej správe, ktorú rada vytvorila na dočasné riadenie Gazy, aby sa na tomto území ujala svojej funkcie.
Dokument dodáva, že konečný výsledok „musí viesť k dôveryhodnej ceste k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti... a žiadny jednostranný krok by nemal túto možnosť zablokovať,“ cituje AP.
Správa Rady mieru vyzýva Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas, aby dodržiavali záväzky prijaté v minulom roku v rámci tejto dohody, a nalieha na najmocnejší orgán OSN, aby podporil jej realizáciu.
„Priepasť medzi tým, čo bolo dohodnuté, a tým, čo sa deje priamo na mieste, zostáva hlavným rizikom pre tento proces,“ uvádza sa v správe, do ktorej nahliadla AP.
Smrtiace izraelské údery a pretrvávajúce blokovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy spôsobujú rozsiahlu devastáciu civilného obyvateľstva, upozornila Rada s tým, že naň čaká „ďalšia zima v stanoch a medzi troskami“.
„Obmedzenia uvalené Izraelom na dovoz zásob a vybavenia v kombinácii s nedostatkom financií naďalej brzdia prípravy a krízovú reakciu,“ konštatuje správa. Zároveň žiada okamžité „zvýšenie dodávok prístreškov a materiálu na zazimovanie“, ako aj povolenia na dovoz čerpadiel, generátorov a ťažkej techniky.
Prvú správu rady predložil v máji jej generálny riaditeľ Nikolaj Mladenov, ktorý v minulosti pôsobil ako vyslanec OSN pre Blízky východ. Mladenov vtedy bezpečnostnej rade priznal, že prímerie sprostredkované prezidentom USA Donaldom Trumpom od nadobudnutia platnosti v októbri minulého roka uviazlo na mŕtvom bode, pričom za hlavnú prekážku pokroku označil patovú situáciu okolo odzbrojenia Hamasu.
Správa zverejnená tento týždeň o šesť mesiacov neskôr poukazuje na tie isté problémy. Upozorňuje, že pokračujúce izraelské údery v Gaze a vojenské aktivity Hamasu brzdia úsilie o to, aby obe strany dodržiavali dohodnutú cestovnú mapu.
Okrem pretrvávajúcich bojov správa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Izrael stále neumožnil technokratickej civilnej správe, ktorú rada vytvorila na dočasné riadenie Gazy, aby sa na tomto území ujala svojej funkcie.
Dokument dodáva, že konečný výsledok „musí viesť k dôveryhodnej ceste k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti... a žiadny jednostranný krok by nemal túto možnosť zablokovať,“ cituje AP.