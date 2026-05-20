Rada mieru viní Hamas, že bráni pokroku v Pásme Gazy
Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je hlavnou prekážkou pri prechode do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy, uviedla Rada mieru vo svojej prvej správe pre Bezpečnostnú radu OSN. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„V tejto fáze zostáva hlavným prekážajúcim faktorom úplnej implementácie odmietnutie Hamasu prijať overené odzbrojenie, vzdať sa donucovacej kontroly a umožniť skutočný prechod k civilnej správe Gazy,“ uvádza sa v správe, ktorú vo štvrtok predstaví BR OSN vysoký predstaviteľ pre Gazu v Rade mieru Nikolaj Mladenov.
Podľa správy sú inštitúcie, zdroje a plány pripravené na podniknutie ďalších krokov. „Povaha a postupnosť týchto ďalších krokov budú závisieť od rozhodnutí, ktoré teraz urobia strany,“ tvrdí.
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie, no Izrael naďalej pokračuje v útokoch, pričom obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania tohto prímeria.
Správa Rady mieru tvrdí, že k porušeniam dochádza takmer denne a niektoré sú vážne a ich „ľudské dôsledky - zabití civilisti, rodiny žijúce v strachu a pokračované prekážky v prístupu k humanitárnej pomoci - nesmú byť minimalizované“.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa spoločne s Katarom a Egyptom sprostredkovali prímerie medzi Izraelom a Hamasom po viac ako dvoch rokoch vojny. Washington v januári oznámil, že prímerie sa presúva do druhej fázy mierového plánu, v rámci ktorého má Hamas zložiť zbrane a izraelské jednotky sa majú postupne stiahnuť z palestínskeho územia. Okrem toho majú byť v Pásme Gazy nasadené medzinárodné stabilizačné sily.
V prvej fáze prímeria Hamas odovzdal izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených Izraelom. Prechod do druhej fázy stagnuje, zatiaľ čo medzinárodná pozornosť je upriamená na Irán a Hormuzský prieliv, konštatuje AFP.
Rada mieru v správe dodala, že vyradenie zbraní Hamasu z prevádzky je kľúčové pre začatie obnovy Gazy, pre časovo ohraničené stiahnutie izraelských síl a pre „dôveryhodnú cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti“.
