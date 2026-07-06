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Rada mieru: Zbrane v Gaze musí kontrolovať palestínsky výbor
Vyjadrila sa tak po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo rozpustenie svojho vládneho orgánu v tejto palestínskej enkláve.
Autor TASR
Tel Aviv 6. júla (TASR) - Rada mieru v pondelok uviedla, že palestínsky technokratický výbor poverený správou Pásma Gazy musí mať kontrolu nad všetkými zbraňami na tomto území. Vyjadrila sa tak po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo rozpustenie svojho vládneho orgánu v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Základným princípom zostáva jedna autorita, jeden zákon a jedna zbraň. To znamená konsolidáciu všetkých zbraní pod kontrolu NCAG (Národného výboru pre správu Gazy), ako je stanovené v komplexnom mierovom pláne pre Gazu a v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2803,“ uviedla Rada mieru na sieti X.
Skutočný prenos moci podľa nej musí umožniť Národnému výboru pre správu Gazy vykonávať svoj mandát nezávisle vrátane prijímania administratívnych a správnych rozhodnutí, ktoré mu boli zverené.
AFP objasňuje, že spomínaný výbor v súčasnosti sídli v Káhire a založila ho Rada mieru zriadená americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Vedúci predstavitelia militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskymi územím prejde do rúk technokratického výboru.
Hamas vládol v Pásme Gazy od roku 2007, keď po krátkej občianskej vojne prevzal moc od konkurenčného hnutia Fatah. Počas dvoch rokov trvajúcej vojny s Izraelom, ktorú pozastavilo prímerie uzavreté vlani v októbri, hnutie opakovane zdôrazňovalo, že je pripravené vzdať sa vlády nad Pásmom Gazy.
Vysoký predstaviteľ pre Pásmo Gazy v Rade mieru Nikolaj Mladenov privítal oznámenie Hamasu, ktoré podľa jeho slov zdôrazňuje dôležitosť úspešného dokončenia diskusií o pláne. „Je to most medzi vyhláseniami a implementáciou,“ napísal na X.
Dodal, že čím skôr dôjde k dosiahnutiu dohody o zostávajúcich ustanoveniach o implementácií, tým skôr bude môcť výbor pre správu enklávy prevziať svoje povinnosti, začne sa odzbrojenie a stiahnutie izraelských jednotiek z tohto palestínskeho územia a bude možné začať s jeho rozsiahlou obnovou.
„Základným princípom zostáva jedna autorita, jeden zákon a jedna zbraň. To znamená konsolidáciu všetkých zbraní pod kontrolu NCAG (Národného výboru pre správu Gazy), ako je stanovené v komplexnom mierovom pláne pre Gazu a v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2803,“ uviedla Rada mieru na sieti X.
Skutočný prenos moci podľa nej musí umožniť Národnému výboru pre správu Gazy vykonávať svoj mandát nezávisle vrátane prijímania administratívnych a správnych rozhodnutí, ktoré mu boli zverené.
AFP objasňuje, že spomínaný výbor v súčasnosti sídli v Káhire a založila ho Rada mieru zriadená americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Vedúci predstavitelia militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskymi územím prejde do rúk technokratického výboru.
Hamas vládol v Pásme Gazy od roku 2007, keď po krátkej občianskej vojne prevzal moc od konkurenčného hnutia Fatah. Počas dvoch rokov trvajúcej vojny s Izraelom, ktorú pozastavilo prímerie uzavreté vlani v októbri, hnutie opakovane zdôrazňovalo, že je pripravené vzdať sa vlády nad Pásmom Gazy.
Vysoký predstaviteľ pre Pásmo Gazy v Rade mieru Nikolaj Mladenov privítal oznámenie Hamasu, ktoré podľa jeho slov zdôrazňuje dôležitosť úspešného dokončenia diskusií o pláne. „Je to most medzi vyhláseniami a implementáciou,“ napísal na X.
Dodal, že čím skôr dôjde k dosiahnutiu dohody o zostávajúcich ustanoveniach o implementácií, tým skôr bude môcť výbor pre správu enklávy prevziať svoje povinnosti, začne sa odzbrojenie a stiahnutie izraelských jednotiek z tohto palestínskeho územia a bude možné začať s jeho rozsiahlou obnovou.