< sekcia Zahraničie
Rada mládeže v Ťumeni vylúčila členov, ktorí netkali siete pre SVO
Predsedníčku predchádzajúcej skupiny označil za vzornú dobrovoľníčku, pretože pravidelne cestovala na územia Ukrajiny okupované Ruskom v rámci „humanitárne misie“.
Autor TASR
Moskva 7. októbra (TASR) - Členov mládežníckej komory Ťumenskej regionálnej dumy vylúčili pre neochotu podieľať sa na výrobe maskovacích sietí pre armádu. Oznámil to prvý podpredseda miestneho parlamentu Andrej Arťuchov, píše TASR podľa exilového denníka Novaja Gazeta Europe.
Arťuchov na zasadnutí v Salecharde uviedol, že pravidelne dostáva správy o tom, kto vyrábal siete pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (SVO), čo je v Rusku oficiálny názov pre vojnu na Ukrajine.
„Ako koordinátor zaujímam tvrdý postoj ku každému, kto sa fláka. Ak sa niekto nedostaví pliesť siete, vylúčime ho. Vždy hovorím: aká budeš verejná osobnosť, ak si nenájdeš čas prísť aspoň na hodinu do budovy Dumy, do svojej vlastnej Dumy, pliesť siete s ostatnými,“ povedal Arťuchov.
Predsedníčku predchádzajúcej skupiny označil za vzornú dobrovoľníčku, pretože pravidelne cestovala na územia Ukrajiny okupované Ruskom v rámci „humanitárne misie“. Nových členov varoval, že každý, kto sa pripojí k mládežníckej komore „len kvôli lepšej kvalifikácii“, bude „do piatich sekúnd vonku“.
Arťuchov na zasadnutí v Salecharde uviedol, že pravidelne dostáva správy o tom, kto vyrábal siete pre „špeciálnu vojenskú operáciu“ (SVO), čo je v Rusku oficiálny názov pre vojnu na Ukrajine.
„Ako koordinátor zaujímam tvrdý postoj ku každému, kto sa fláka. Ak sa niekto nedostaví pliesť siete, vylúčime ho. Vždy hovorím: aká budeš verejná osobnosť, ak si nenájdeš čas prísť aspoň na hodinu do budovy Dumy, do svojej vlastnej Dumy, pliesť siete s ostatnými,“ povedal Arťuchov.
Predsedníčku predchádzajúcej skupiny označil za vzornú dobrovoľníčku, pretože pravidelne cestovala na územia Ukrajiny okupované Ruskom v rámci „humanitárne misie“. Nových členov varoval, že každý, kto sa pripojí k mládežníckej komore „len kvôli lepšej kvalifikácii“, bude „do piatich sekúnd vonku“.