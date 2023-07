Rada NATO-Ukrajina bude rokovať o čiernomorskej obilnej dohode

Brusel 23. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zvoláva na žiadosť Ukrajiny na stredu zasadnutie novej Rady NATO-Ukrajina. Informovala o tom v noci na nedeľu tlačová agentúra DPA.



Cieľom je "konzultovať najnovší vývoj a diskutovať o preprave ukrajinského obilia cez Čierne more," uviedla hovorkyňa NATO Oana Lungescuová. Stretnutie sa bude konať na úrovni veľvyslancov, dodala.



Krátko pred týmto oznámením Stoltenberg telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Dobrý telefonát s prezidentom Zelenským o odstúpení Ruska od čiernomorskej obilnej dohody. Dôrazne odsudzujeme pokus Moskvy zneužívať potraviny ako zbraň," napísal Stoltenberg na Twitteri.



"Spojenci budú stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné, a po samite NATO je Ukrajina bližšie k NATO ako kedykoľvek predtým," dodal Stoltenberg s odkazom na nedávny samit NATO v Litve.



Zelenskyj uviedol, že so šéfom Severoatlantickej aliancie diskutovali o implementácii dohôd dosiahnutých na danom samite a o ďalších integračných krokoch Ukrajiny do tohto obranného spolku.



"S pánom Stoltenbergom sme tiež určili priority a budúce kroky potrebné na odblokovanie a udržateľnú prevádzku čiernomorského obilného koridoru," uviedol Zelenskyj na rovnakej sociálnej sieti.



Na samite NATO vo Vilniuse sa 31 členov tejto obrannej aliancie rozhodlo ďalej zintenzívniť spoluprácu s Ukrajinou a zriadilo Radu NATO-Ukrajina, spoločné poradné fórum na podporu diskusie o bezpečnostných otázkach s Kyjevom.



Rusko v pondelok odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť predmetnej dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, vypršala v noci na utorok.



Od skončenia platnosti dohody nevyplávali z ukrajinských čiernomorských prístavov žiadne lode a Rusko opakovane ostreľuje prístavné mestá na juhu Ukrajiny.