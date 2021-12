Rada OSN: Afganci budú mať ľahší prístup k humanitárnej pomoci

New York 22. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v stredu jednohlasne schválila rezolúciu predloženú Spojenými štátmi, ktorá Afgancom uľahčí prístup k humanitárnej pomoci a zároveň nebude predstavovať porušenie sankcií proti vládnemu hnutiu Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.



Humanitárna pomoc bude na základe tejto rezolúcie do Afganistanu môcť prúdiť jeden rok bez toho, aby došlo k porušeniu medzinárodných sankcií voči militantnému hnutiu Taliban, ktoré sa v polovici augusta opätovne dostalo k moci.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že "sankcie OSN sú dôležitým nástrojom" v reakcii na hrozby a porušovanie ľudských práv. Medzinárodné spoločenstvo sa však podľa jeho slov musí ubezpečiť, že tieto sankcie nebudú prekážať dodávkam humanitárnej pomoci, ktorú v Afganistane nevyhnutne potrebujú.



Samotné hnutie Taliban podľa AFP prijatie tejto rezolúcie označilo za "dobrý krok".



"Oceňujeme to, pretože to môže pomôcť hospodárskej situácii Afganistanu," povedal hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzinárodné spoločenstvo takisto "zrýchli" uvoľňovanie hospodárskych a finančných sankcií zavedených voči spoločnostiam prepojených s Talibanom.



Toto hnutie sa v Afganistane dostalo k moci 15. augusta. Medzinárodné spoločenstvo režim Talibanu neuznáva. Zablokovalo prístup Talibanu k miliardám dolárov v rámci rozvojovej pomoci, ako aj k miliardám dolárov aktív afganskej centrálnej banky, ktoré sú uložené v zahraničí, prevažne v USA.



Pozorovatelia však upozorňujú, že milióny obyvateľov Afganistanu majú problémy v dôsledku potravinovej krízy a krízy v oblasti palív i finančnej hotovosti, píše AFP.