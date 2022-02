Rada OSN bude hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej ruskú inváziu

New York 25. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) bude v piatok hlasovať o rezolúcii, ktorá by "najdôraznejšie" odsúdila ruskú vojenskú agresiou mierenú proti Ukrajine. Rezolúcia má tiež žiadať okamžité zastavenie ruskej invázie a stiahnutie všetkých ruských vojakov z Ukrajiny. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z Bieleho domu.



Očakáva sa, že rezolúcia nebude prijatá, pretože ju bude vetovať Rusko. Televízia CNN neskôr uviedla, že hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii odsudzujúcej Rusko sa už nachádza v oficiálnom piatkovom pláne OSN.



Nemenovaný zdroj z Bieleho domu pre AP však uviedol, že po hlasovaní BR OSN sa bude o podobnom texte hlasovať aj na Valnom zhromaždení OSN, v ktorom nemá žiaden z jeho 193 členov právo veta.



V návrhu rezolúcie, do ktorého nahliadla agentúra AP, BR OSN opäť potvrdila svoj záväzok voči "suverenite, nezávislosti, jednote a teritoriálnej integrite Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc".



V roku 2014 po tom, ako Rusko anektoval polostrov Krym, hlasovalo za rezolúciu odsudzujúcu konanie Ruska 13 členov Bezpečnostnej rady OSN, pričom Čína sa hlasovania zdržala a Rusko dokument vetovalo. Následne sa o tejto rezolúcii hlasovalo aj na Valnom zhromaždení OSN, kde sa 100 členov vyslovilo za jej schválenie, pripomína agentúra AFP.