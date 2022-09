Rada OSN bude hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej ruské referendá

New York 30. septembra (TASR) - Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii odsudzujúcej referendá o anexii niekoľkých Ruskom okupovaných regiónov Ukrajiny sa uskutoční v piatok. V newyorskom sídle OSN to vo štvrtok oznámilo Francúzsko, ktoré v súčasnosti Bezpečnostnej rade OSN predsedá.



Rezolúcia, ktorú vypracovali Spojené štáty a Albánsko a ktorej presný obsah zatiaľ nie je zverejnený, nemá šancu na schválenie pre právo veta Moskvy.



Dokument však môže byť predložený Valnému zhromaždeniu OSN, informovala v noci na piatok agentúra AFP.



Veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová oznámila už začiatkom tohto týždňa úmysel svojej krajiny predložiť rezolúciu odsudzujúcu "takzvané referendá".



Dokument podľa nej vyzýva členské štáty, aby "neuznali žiadny zmenený štatút Ukrajiny, a zaväzuje Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny".



Dodala, že ak by boli tieto pseudoreferendá akceptované, "otvorili by Pandorinu skrinku, ktorú nebudeme môcť zavrieť".



"Ak sa Rusko rozhodne, že sa bude skrývať pred zodpovednosťou tu, v Rade, potom sa obrátime na Valné zhromaždenie OSN, aby vyslalo Moskve neklamný odkaz," upozornila Thomasová-Greenfieldová.



Valné zhromaždenie OSN, ktoré združuje 193 členských štátov OSN, už prijalo niekoľko rezolúcií odsudzujúcich ruskú agresiu voči Ukrajine.