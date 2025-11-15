< sekcia Zahraničie
Rada OSN bude hlasovať o Trumpovom pláne pre Gazu v pondelok
Hoci sa doposiaľ zdalo, že členovia BR OSN podporujú princípy mierového plánu, podľa diplomatických zdrojov existuje viacero otázok o americkom texte.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o rezolúcii podporujúcej mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy v pondelok. S odvolaním sa na diplomatov o tom v sobotu informovala tlačová agentúra AFP, píše TASR.
Spojené štáty minulý týždeň začali v BR OSN rokovania o návrhu rezolúcie, ktorá by nadviazala na prímerie dosiahnuté po dvojročnej vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a podporila Trumpov plán.
Návrh podľa AFP „víta zriadenie mierovej rady“, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu, ktorému by teoreticky predsedal Trump, s mandátom do konca roka 2027. Rezolúcia by tiež oprávnila členské štáty na vytvorenie „dočasných Medzinárodných stabilizačných síl (ISF)“, ktoré by spolupracovali s Izraelom a Egyptom a novovycvičenou palestínskou políciou s cieľom pomôcť zabezpečiť pohraničné oblasti a demilitarizovať Pásmo Gazy.
Na rozdiel od predchádzajúcich návrhov sa v najnovšom texte spomína aj možný budúci palestínsky štát.
Spojené štáty a viacero krajín s arabskou a moslimskou väčšinou vrátane Egypta, Saudskej Arábie a Turecka vyzvali v piatok BR OSN na urýchlené prijatie aktuálne prerokúvanej rezolúcie.
Rusko medzitým rozposlalo členom rady konkurenčný návrh rezolúcie, ktorý by nedal mandát na vytvorenie mierovej rady ani okamžité nasadenie medzinárodných síl v Gaze.
Ruská verzia víta „iniciatívu, ktorá viedla k prímeriu“, Trumpa však nespomína. Vyzýva len generálneho tajomníka OSN, aby predložil správu o možnostiach nasadenia medzinárodných stabilizačných síl v palestínskom pásme.
USA označili aktuálne prímerie v Gaze za krehké a v piatok varovali pred rizikami neprijatia ich návrhu. Podľa Washingtonu by v takom prípade buď pokračovala „vláda teroristov Hamasu“, alebo by sa obnovila vojna s Izraelom.
Hoci sa doposiaľ zdalo, že členovia BR OSN podporujú princípy mierového plánu, podľa diplomatických zdrojov existuje viacero otázok o americkom texte. Týkajú sa najmä absencie monitorovacieho mechanizmu BR OSN, úlohy Palestínskej samosprávy a podrobností o mandáte ISF.
Ruské veľvyslanectvo pri OSN uviedlo, že jeho alternatívny návrh sa líši uznaním princípu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Americký návrh sa tejto otázke náležite nevenuje, dodalo vo vyhlásení.
