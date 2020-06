Rada OSN nebude vyšetrovať rasizmus a policajné násilie v USA

Ženeva 19. júna (TASR) – Rada OSN pre ľudské práva sa v piatok rozhodla neprijať návrh začať vyšetrovanie rasizmu a policajného násilia v Spojených štátoch. Poverila len vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, aby o celej problematike vypracovala správu, informovala agentúra DPA.



Návrh na začatie vyšetrovania predložili africké krajiny. Ak by bol prijatý v predloženej podobe, išlo by o prvé vyšetrovanie podozrenia z porušovania ľudských práv v niektorej z krajín Západu.



Členovia Rady napokon rozhodli len o tom, že problematiku systémového rasizmu a porušovania ľudských práv zo strany polície preskúma komisárka Bacheletová a svoje zistenia predloží vo forme správy.



Komisárka by sa podľa upraveného textu rezolúcie, ktorú 47-členná Rada prijala konsenzom, mala osobitne zamerať na prípady, pri ktorých prišli o život osoby "afrického" pôvodu.



V texte sa konkrétne spomína nedávna smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zahynul pri policajnom zásahu v Minneapolise, väčšina ostatných zmienok o USA však z rezolúcie vypadla.



Spojené štáty sa v roku 2018 členstva v Rade OSN pre ľudské práva vzdali. Podľa DPA však teraz vyvíjali silný diplomatický tlak na členov tohto orgánu, aby neschválili rezolúciu v pôvodne predloženom znení, ktoré počítalo so začatím vyšetrovania.



Smrť Georgea Floyda z 25. mája spustila vlnu protestov proti rasizmu a policajnému násiliu po celých Spojených štátoch.